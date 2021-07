Ο Μπ. Μάρεϊ για το Ηρώδειο και την χώρα μας στο Ελληνικό Περίπτερο στις Κάννες

Δεν ήταν τυχαία η επίσκεψη του Μπιλ Μάρεϊ στο Ελληνικό Περίπτερο του Φεστιβάλ των Καννών και η φιλοξενία του από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου την Παρασκευή 16 Ιουλίου.

Η ταινία «New Worlds: The Cradle of Civilization» που κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Παρασκευής στις Ειδικές Προβολές του επίσημου προγράμματος του φεστιβάλ έχει ως συμπαραγωγό της την ελληνική εταιρεία Neda Film της Αμάντας Λιβανού και η προώθησή της υποστηρίζεται από τη διεύθυνση Hellas Film του ΕΚΚ. Το «New Worlds: The Cradle of Civilization» είναι η κινηματογραφημένη συναυλία-παράσταση στο Ηρώδειο τον Ιούνιο του 2018.

Ο Μ. Μάρεϊ συναντήθηκε με εκπροσώπους του διεθνούς Τύπου στο Ελληνικό Περίπτερο για να τους μιλήσει για το «New Worlds: The Cradle of Civilization». Κατά την διάρκεια της συνάντησης αυτής, ο αμερικανός ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα αναφερόμενος θερμά για την εμπειρία που έζησε στην Αθήνα.

Επίσης, κατά την επίσκεψή του αυτή στο Ελληνικό Περίπτερο ο Μπιλ Μάρεϊ ενημερώθηκε από την Hellas Film για τον ελληνικό κινηματογράφο και για τον στρατηγικό στόχο του ΕΚΚ να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη.