Ο Μπάνκσι ξαναχτυπά: Mία γυναίκα φτερνίζεται, μία μασέλα εκτοξεύεται

GEOFF CADDICK via Getty Images Συνοδευμόμενη με το χαρακτηριστικό... "Aachoo!!" η νέα τοιχογραφία του μυστηριώδους αλλά τόσο γοητευτικού street artits Μπάνκσι, απεικονίζει μία γυναίκα που φτερνίζεται δυνατά με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί στον αέρα τη μασέλα της! 11 Δεκεμβρίου 2020. (Photo by Geoff Caddick / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images)

Η τοιχογραφία μιας γυναίκας που φτερνίζεται, φιλοτεχνημένη δια χειρός του Μπάνκσι (Banksy) εμφανίστηκε σε ένα σπίτι, στο τέλος ενός δρόμου που λέγεται ότι είναι ο πιο απότομος - σε κλίση - δρόμος της Αγγλίας, στην πόλη του Μπρίστολ, που είναι η γενέτειρα του διάσημου «καλλιτέχνη του δρόμου» (street artist). Ο Μπάνκσι, του οποίου η αληθινή ταυτότητα είναι ένα καλά φυλαγμένο μυστικό, δημοσίευσε φωτογραφίες του έργου στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram, μαζί με το εύγλωττο σχόλιο... “Aachoo !!” Η τοιχογραφία, όπου τα ψεύτικα δόντια της γυναίκας εκτοξεύονται στον αέρα και ταυτόχρονα της πέφτουν η τσάντα και το μπαστούνι της από το βίαιο φτάρνισμα, βρίσκεται στην πλευρά ενός σπιτιού στη διασταύρωση της οδού Vale και της Park Street στην περιοχή Totterdown της πόλης του Μπρίστολ, στην δυτική Αγγλία. Η οδός Vale έχει κλίση 22 μοιρών και οι κάτοικοι διοργανώνουν εκεί κάθε χρόνο έναν διαγωνισμό με αυγά που κατρακυλάνε στον κατήφορο, το Πάσχα.

