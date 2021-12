Ο Ντουέιν Τζόνσον δεν θα επιστρέψει στο «Fast & Furious» και λέει τον Βιν Ντίζελ «χειριστικό»

Kevin Mazur via Getty Images

Kevin Mazur via Getty Images

View this post on Instagram

Σε συνέντευξη του στο CNN , ο The Rock απέκλεισε διά παντός το ενδεχόμενο να επιστρέψει στις ταινίες Fast & Furious και απάντησε στον Ντίζελ για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση μέσα από την ανάρτηση που του απευθυνόταν δημόσια.

via Associated Press

via Associated Press Ντουέιν Τζόνσον και Βιν Ντίζελ το 2011.

Πριν από μερικούς μήνες, ο Ντίζελ, που εκτός από πρωταγωνιστής είναι και παραγωγός του Fast & Furious, έγινε πρωτοσέλιδο όταν φάνηκε να προσπαθεί να πάρει τα εύσημα για την ερμηνεία του The Rock στην πέμπτη ταινία.

Ο Ντουέιν Τζόνσον είχε εκφράσει στο παρελθόν την απογοήτευσή του με τους άντρες συμπρωταγωνιστές κατά τη διάρκεια της παραγωγής του The Fate Of The Furious το 2016, με πολλούς να εικάζουν ότι αναφερόταν στον Βιν Ντίζελ.