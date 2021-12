Matrix Resurrections: Ο Κιάνου Ριβς πήδηξε από κτίριο 46 ορόφων 19 φορές για μια σκηνή

Fred Greaves via Reuters

Fred Greaves via Reuters

Αν και ο Κιάνου Ριβς είναι 57 ετών, εξακολουθεί να γυρίζει ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «The Late Show with Stephen Colbert», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην τελευταία του ταινία, με τίτλο «The Matrix Resurrections», που μόλις πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες, χρειάστηκε να πηδήξει από ένα κτίριο 46 ορόφων «περίπου 19 με 20 φορές μέσα σε δύο ημέρες» για να πετύχει τη συγκεκριμένη σκηνή.

Αλλά, γιατί η σκηνή δεν έγινε με γραφικά υπολογιστή, όπως τόσες πολλές από τις απίθανες σκηνές στο franchise του «The Matrix», ρώτησε ο Στίβεν Κόλμπερτ.