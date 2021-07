Ο Sting το φθινόπωρο στο Ηρώδειο για δύο συναυλίες

STR New via Reuters

Τρία χρόνια μετά τις εμφανίσεις του στην Αθήνα, ο Sting επιστρέφει στο Ηρώδειο για δύο συναυλίες, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου.

Ο Βρετανός συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός, ηθοποιός και ακτιβιστής, θα γιορτάσει τα 70ά γενέθλια του, με ένα πρόγραμμα best of setlist με τα πιο αγαπημένα τραγούδια του, τόσο από την εποχή των Police όσο και από τη σόλο καριέρα του -εξού και ο τίτλος της περιοδείας του «Sting My Songs»- έχοντας στον πλευρό του τον Joe Sumner.