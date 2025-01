Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ στο Netflix - Πρωταγωνιστής σε αινιγματικές ιστορίες αγάπης

via Associated Press

Το πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά και είναι η δεύτερη φορά που μεταφέρεται στην οθόνη μυθιστόρημα του Ασιμάν. Η επιτυχία που γνώρισε η ταινία «Call me by your name» με τους Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο ήταν πρωτοφανής, καθώς κατάφερε να αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ με τον Τζέιμς Άιβορι να κερδίζει αυτό του καλύτερου σεναρίου.