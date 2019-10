Οδομαχίες και φωτιές στους δρόμους της Βαρκελώνης - Γενική απεργία στην Καταλονία

ASSOCIATED PRESS

Μία δύσκολη μέρα αναμένεται να είναι η Παρασκευή για την Καταλονία, καθώς πολλές αυτονομιστικές οργανώσεις και εργατικά συνδικάτα έχουν κηρύξει γενική απεργία και διαδηλώσεις, προβαίνοντας και σε καταλήψεις αυτοκινητοδρόμων και κτηρίων σε όλη την ισπανική αυτόνομη Περιφέρεια. Το βράδυ της Πέμπτης η Βαρκελώνη συγκλονίστηκε για άλλη μια φορά από επεισόδια, που έφεραν επίσης ακροδεξιούς και αντιφασίστες και αυτονομιστές να συγκρούονται στο κέντρο της καταλανικής μητρόπολης. Μετρό, προαστιακός, λεωφορεία και τραμ θα υπολειτουργήσουν ―μόνο με προσωπικό ασφαλείας― ενώ ελάχιστη θα είναι και η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών στην Περιφέρεια καθ′ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες η κυκλοφορία στη Βαρκελώνη είναι πυκνή κι αναμένεται κατά τις ώρες τις αιχμής να γίνει αφόρητη.

Περίπλοκη αναμένεται να γίνει κι η κυκλοφορία σε πολλούς αυτοκινητοδρόμους της Περιφέρειας κι η είσοδος κι έξοδος στη Βαρκελώνη, καθώς έχουν προγραμματισθεί καταλήψεις. Ήδη από το ξημέρωμα έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις στους αυτοκινητοδρόμους στο ύψος της Αμπόστα (νότια), στη Τζιρόνα και στο Βαλ ντ′ εν Μπας. Την Παρασκευή παρ′ όλο που δεν σχετίζονται με τη γενική απεργία θα συγκλίνουν στη Βαρκελώνη οι πέντε «πορείες για την ελευθερία (Marxes per la llibertat)» από την Τζιρόνα, το Βικ, την Τάρεγα, τη Μπέργα και την Ταραγόνα. Τις πορείες οργάνωσαν μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης για τους 12 Καταλανούς πολιτικούς, οι αυτονομιστικές οργανώσεις ANC και Omnium. Κατά την πορεία προς την πρωτεύουσα θα προκληθούν δυσκολίες στην κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους τους οποίους θα διασχίσουν.

ASSOCIATED PRESS A protestors pours gasoline on a burning barricade during clashes with police in Barcelona, Spain, Thursday, Oct. 17, 2019. Catalonia's separatist leader vowed Thursday to hold a new vote to secede from Spain in less than two years as the embattled northeastern region grapples with a wave of violence that has tarnished a movement proud of its peaceful activism. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Το βράδυ της Πέμπτης, το κέντρο της Βαρκελώνης έγινε πάλι θέατρο συγκρούσεων, καθώς για πρώτη φορά ακροδεξιοί επιτέθηκαν σε αυτονομιστές που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, σε κάλεσμα των Επιτροπών Άμυνας της Δημοκρατίας (CDR) στους κήπους Τζαρντινέτς ντε Γκράσια. Η κοινή γνώμη ακόμη είναι συγκλονισμένη από τις εικόνες ενός νεαρού αυτονομιστή να υφίσταται ανηλεή ξυλοδαρμό από ακροδεξιά στοιχεία. Η καταλανική αστυνομία πραγματοποίησε 11 προσαγωγές.

ASSOCIATED PRESS Right wing pro-Spanish unity supporters light flares during a demonstration in Barcelona, Spain, Thursday, Oct. 17, 2019. Catalonia's separatist leader vowed Thursday to hold a new vote to secede from Spain in less than two years as the embattled northeastern region grapples with a wave of violence that has tarnished a movement proud of its peaceful activism. (AP Photo/Bernat Armangue)

Νωρίτερα, η αστυνομία επενέβη και απέτρεψε ενδεχόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε αντιφασιστικές ομάδες και ακροδεξιούς στην πλατεία Αρτός, που αποτελεί το προπύργιο των ισπανών εθνικιστών. Οι ακροδεξιοί ύψωσαν την ισπανική σημαία που χρησιμοποιούσε το φρανκικό καθεστώς και τραγούδησαν τον ύμνο του Φράνκο Cara al sol (Πρόσωπο στον ήλιο). Η πυκνή αστυνομική διάταξη απέτρεψε την σύγκρουση με τις αντιφασιστικές ομάδες που έφθασαν στο σημείο. Το ίδιο όμως δε συνέβη αργότερα, κατά τα σύγκρουση των νεοφασιστικών στοιχείων με τους αυτονομιστές.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

