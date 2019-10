Οι Dream Syndicate λίγο πριν τη συναυλία τους στην Αθήνα μιλούν για το νέο δίσκο τους και τον Τραμπ

Άνευ προειδοποίησης και...θορύβου όμως το ’12 επανασχηματίστηκαν με μόνον άλλο από τα ιδρυτικά μέλη – εκτός φυσικά του ιδίου του Wynn – τον ντράμερ Dennis Duck και με τον κιθαρίστα Jason Victor, τον μπασίστα Mark Walton και τον Αμερικανοέλληνα κιμπορντίστα Chris Cacavas να συμπληρώνουν την τωρινή σύνθεση τους.

Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει άλλους δύο θαυμάσιος δίσκους, το «How Did I Find Myself Here?» το ’17 και το εφετινό «These Times».

Το δεύτερο και η επικείμενη τους συναυλία στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στο «Fuzz Live Music Club» με support τους ημέτερους Dustbowl, ήταν δύο πολύ καλές αφορμές για μιαν ακόμα συζήτηση με τον συμπαθέστατο και ευγενέστατο αλλά και ιδιαιτέρως ευφυή Steve Wynn (ο οποίος τον Φεβρουάριο θα συμπληρώσει αισίως τα εξήντα χρόνια του). Αυτή τη φορά όμως δεν μιλήσαμε καθόλου για το παρελθόν αλλά μόνο για το παρόν και, γιατί όχι, το μέλλον μιας μπάντας η οποία τριάντα επτά αφότου πρωτοσχηματίστηκε βρίσκεται στην καλύτερη, ωριμότερη και πλέον δημιουργική εποχή της!

Πριν από όλα τι σε έκανε να επανασχηματίσεις τους Dream Syndicate μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια προσωπικής διαδρομής; Δεν ήταν πλέον αρκετή για εσένα;

Όντως ήμουν πολύ απασχολημένος όλα αυτά τα χρόνια μετά την διάλυση του γκρουπ. Δεν είναι λοιπόν το ότι ήμουν αντίθετος σε μιαν επανένωση αλλά απλά δεν είχα τον χρόνο. Είχα πολύ όμορφες αναμνήσεις από την μπάντα αλλά και από τις φιλίες που διατηρήθηκαν και μετά την διάλυση μας. Στην πραγματικότητα ο Mark Walton, ο Dennis Duck και εγώ συνεχίσαμε να κάνουμε περιοδείες μαζί αν και ποτέ ταυτόχρονα και οι τρεις. Υποθέτω ότι η επανένωση μας ήταν ένα από τα πολλά πράγματα στην ζωή που συμβαίνουν χωρίς πολλή σκέψη και επειδή έχει φτάσει η στιγμή για αυτό. Μου προτάθηκε να παίξω σε ένα φεστιβάλ στην Ισπανία είτε με την δική μου μπάντα είτε με τους The Baseball Project αλλά κανένα από τα δύο σχήματα δεν ήταν διαθέσιμο. Ηθελα όμως να παίξω εκεί και έτσι τους αντιπρότεινα τους Dream Syndicate. Νόμιζαν ότι αστειευόμουν αλλά μιλούσα σοβαρά και έτσι απλά συνέβη. Είναι λίγο αστείο τελικά…

Μιλώντας ειλικρινά, είναι ένα ακόμα μέσο για να παρουσιάζεις τα τραγούδια σου ή καλύπτει μερικές συνθετικές και ακόμα περισσότερο βέβαια εκτελεστικές ανάγκες σου;

Οχι, οι Dream Syndicate είναι κάτι ολότελα ξεχωριστό και με την δική του ταυτότητα. Μέσο για να παρουσιάζω τα τραγούδια μου είχαν σε μεγάλο βαθμό γίνει στα «Out Of The Grey» και «Ghost Stories» και αυτό δεν ήταν και τόσο καλό. Αυτοί οι δύο δίσκοι ήταν σαν προοίμιο των προσωπικών albums μου αν και στις συναυλίες εξακολουθούσε να υπάρχει το πνεύμα της μπάντας. Ομως τα «How Did I Find Myself Here?» και «These Times», όπως και ο επόμενος δίσκος μας που μόλις ολοκληρώσαμε, συνεχίζουν με το ίδιο πνεύμα που είχαμε όταν σχηματίσαμε την μπάντα το ’82 και αυτό σημαίνει έναν ήχο και ένα vibe πάρα πολύ χαρακτηριστικό των D. S. Ξεκινήσαμε ως ένα παράξενο, «φρικαρισμένο», ψυχεδελικό και ταυτόχρονα punk συγκρότημα και αυτό είμαστε και τώρα.