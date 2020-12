Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πως η Κίνα κάνει βιολογικά πειράματα για να δημιουργήσει «υπερστρατιώτες»

Archive Photos via Getty Images

Στιγμιότυπο από την ταινία «Παγκόσμιος Στρατιώτης»

Αίσθηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει άρθρο του Τζον Ράτκλιφ, διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών (Director of National Intelligence) την ΗΠΑ, στη Wall Street Journal, όπου, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι η Λαϊκή Δημοκρατία έχει πραγματοποιήσει πειράματα με σκοπό τη δημιουργία βιολογικά βελτιωμένων «υπερστρατιωτών».

Στιγμιότυπο από την ταινία «Robocop»

To άρθρο του Ράτκλιφ προκάλεσε αίσθηση στη Δύση: Αναφορά σε αυτό γίνεται και σε σχετικό άρθρο των The Times,όπου σημειώνεται ότι θεωρείται πως ο Ράτκλιφ αναφερόταν στην τεχνολογία Crispr, για την τροποποίηση γονιδίων, και σχολιάζεται ότι κάτι τέτοιο φαίνεται να κινείται περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Πάντως, συμπληρώνεται πως η Κίνα έχει όντως κάνει δοκιμές εξωσκελετών ινών άνθρακα, οι πρώτοι εκ των οποίων παραδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα από την κρατική China Aerospace Science and Industry Corporation, ζυγίζουν περίπου 5 κιλά και βοηθούν τον στρατιώτη να εξοικονομεί 5%-10% ενέργεια όταν βαδίζει, σκαρφαλώνει και μεταφέρει εξοπλισμό. Σύμφωνα με το Jane’s Defence Weekly, ενδεχομένως να προορίζονται για χρήση στα Ιμαλάια. Αντίστοιχες τεχνολογίες διερευνά και το Πεντάγωνο των ΗΠΑ.

Οι ισχυρισμοί του Ράτκλιφ δεν έμειναν ασχολίαστοι από την κινεζική πλευρά: Σε σχετικό δημοσίευμα των Global Times – ημερήσια ταμπλόιντ που υπάγεται στη «Λαϊκή Ημερησία» (People’s Daily) του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος, γίνεται λόγος για «αβάσιμες κατηγορίες» από πλευράς του Ράτκλιφ και των Times, υποστηρίζοντας πως «η Κίνα έχει σημειώσει τεράστια επιτεύγματα για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ισχυρής δύναμης εθνικής άμυνας. Είναι δύσκολο για κάποιους στη Δύση, ειδικά στις ΗΠΑ, να κατανοήσουν και να δεχτούν την ταχεία πρόοδο των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων. Ως αντίδραση, δεν λυπούνται τις προσπάθειες να δυσφημίσουν τον κινεζικό στρατό με κουτσομπολιά και φήμες».