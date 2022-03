Οι νεοναζί του Πούτιν

[3] Για μια εκτενή παρουσίαση της δράσης της ρωσικής και ουκρανικής Ακροδεξιάς στον πόλεμο του Ντονμπάς, βλ. Vyacheslav Likhachev, «The Far Right in the Conflict between Russia and Ukraine», Russie.Nei.Visions, τχ. 95, Ιούλιος 2016, www.ifri.org.