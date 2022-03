Thomas Trutschel via Getty Images

Με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου βλέπουμε και πάλι τη Γερμανία να αποστρατιωτικοποιείται...

via Associated Press

Όμως στα χρόνια που ακολούθησαν η Γερμανία ανέπτυξε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία της οποίας πελάτες ήταν και η Ελλάδα αλλά και η Τουρκία, με την τελευταία να χρησιμοποιεί γερμανικά άρματα μάχης κατά των Κούρδων...

Εάν δεν κάνω λάθος θα αγοράσει όπλα και από τις ΗΠΑ. Αρα θα έλεγε κάποιος ότι δεν είναι τόσο μονομερής αυτή η απόφασή της.

Επίσης ο Μπρεζίνσκι σχετικά με τη Γερμανία και τη Ρωσία ανέπτυξε το δόγμα “keep Germany down, keep Russia out”. Εφόσον λοιπόν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας αυτό σημαίνει ότι οι Δημοκρατικοί εγκαταλείπουν πλέον το δόγμα Μπρεζίνσκι ως προς το σκέλος της Γερμανίας.