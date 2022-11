Οι προοπτικές ειρήνευσης στην Ουκρανία

Τα αποφευκταία βήματα των άμεσα εμπλεκομένων

Κατάλληλος χρόνος και προϋποθέσεις για την έναρξη μιας ειρηνευτικής διαδικασίας

Σε ότι αφορά την Ουκρανία, χαρακτηριστική είναι η βιντεοσκοπημένη ομιλία του Ζελένσκι προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις 21.09.2022, όπου περιέγραψε τους όρους της ειρήνης (συνοπτικά, “punishes aggression, protects life, restores security and territorial integrity, guarantees security, and highlights the importance of determination”):