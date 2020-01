Οι πρώτες εικόνες από τον μεγάλο σεισμό στην Τουρκία

A 6.8 magnitude earthquake hit Sivrice, a district of #Turkey's 🇹🇷 eastern city, Elazig



Felt in Diyarbakir, Adana, Urfa, Hatay & even in #Syria's 🇸🇾 Idlib