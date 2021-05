Οι πρώτες θεατρικές παραστάσεις που σηκώνουν αυλαία στην Αθήνα

Μετά τη διεθνή τους περιοδεία σε Λονδίνο και Άμστερνταμ, τα δεκάδες sold out σε παραστάσεις στην Αθήνα και την περιφέρεια, έρχονται από τις 29 Μαΐου και μόνο για επτά παραστάσεις στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.

Θέατρο Βεάκειο

1821 - η επιθεώρηση

Έναρξη: Παρασκευή 4 Ιουνίου

Ημέρες παραστάσεων και ώρα:

Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 21:00

Προπώληση:

https://www.viva.gr/tickets/theater/periodeia/the-1821-h-epitheorisi/

Τιμές εισιτηρίων

Διακεκριμένη Ζώνη: 30€

(25€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων)

Ζώνη Α’: 25€

(20€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων)

Ζώνη Β’: 20€

(15€ φοιτητικό, ΑΜΕΑ, πολυτέκνων, ανέργων)

Ζώνη Γ’: 15€

Διάρκεια παράστασης: 140’

Κατάλληλο άνω των 15 ετών.

Κάτω των 15 ετών με γονική συναίνεση.

«(Somewhere) beyond the cherry trees» στην Πειραιώς 260

Ο Βυσσινόκηπος, το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχοφ, παρακολουθεί τη ζωή μίας αριστοκρατικής οικογένειας της Ρωσίας καθώς αυτή χάνει την περιουσία της – τον τόσο εξαιρετικό της βυσσινόκηπο, που αναφέρεται μάλιστα στην ρωσική εγκυκλοπαίδεια. Το έργο θεωρείται προάγγελος των επαναστάσεων που θα ακολουθούσαν στη Ρωσία και αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της αδυναμίας των ανθρώπων να κατανοήσουν τις αλλαγές που έρχονται και να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται. Ο Τσέχοφ χαρακτήριζε το έργο αυτό κωμωδία, ωστόσο το τέλος του αφήνει τους ήρωες όχι μόνο ανέστιους, διωγμένους από το πατρογονικό τους σπίτι, αλλά και εντελώς έωλους, χωρίς να ξέρουν πώς θα επιβιώσουν.

Ο Πρόδρομος Τσινικόρης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του θεάτρου ντοκιμαντέρ, διαμορφώνει ένα εντελώς πρωτότυπο κείμενο βασισμένο στο τσεχοφικό έργο.

Το (Somewhere) beyond the cherry trees συναντά τους ήρωες στο σήμερα και προσπαθεί να φανταστεί μία σύγχρονη συνέχεια της ιστορίας. Πώς διαχειρίζονται η Λιούμπα, η Άννια, η Βάρια, ο Τροφίμοφ, ο Λιοπάχιν και ο Γκάγιεφ το τραύμα της απώλειας; Τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή τους μετά τον εκτοπισμό από την οικογενειακή εστία και σε τι είδους νέα αρχή προσβλέπουν;