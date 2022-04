Οι Thievery Corporation στο Release Athens

Το 1996, κυκλοφορούν το ντεμπούτο τους, «Sounds From The Thievery Hi-Fi», έναν κλασικό πλέον δίσκο της downtempo / trip hop εποχής, που σύστησε στον κόσμο τους Thievery Corporation ως ένα από τα ελάχιστα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής που γνωρίζει πολύ καλά να γράφει τραγούδια. Θα ακολουθήσει μια σειρά από αξέχαστα άλμπουμ, όπως το «Mirror Conspiracy», το «The Richest Man in Babylon», το «The Cosmic Game» (που τους βρήκε να συνεργάζονται με τους Flaming Lips και τον Ντέιβιντ Μπερν), αλλά και τα πιο πρόσφατα «The Temple of I & I» και «Treasures from the Temple», όπου πλέον ακούμε ένα γκρουπ που έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν πραγματικά προσωπικό και πολυσυλλεκτικό ήχο που ξεκινάει από τη dub reggae και φθάνει στο hip hop και την ανατολίτικη μουσική.