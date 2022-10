Οι τρεις τύποι σωματικής δραστηριότητας κατάλληλοι για παιδιά

Olga Rolenko via Getty Images

Olga Rolenko via Getty Images

Σύμφωνα με το The Society of Health and Physical Educators Αμερικής, τα νήπια χρειάζονται τουλάχιστον 30 λεπτά και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας περίπου 60 λεπτά δομημένης φυσικής δραστηριότητας την ημέρα.