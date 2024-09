Οι Βρετανοί James στον Λυκαβηττό

Πάνω από 17 άλμπουμ, από το «Stutter» (1986) μέχρι το «Βe opened by the Wonderful» (2023), τραγούδια που θεωρούνται πλέον all time classic hits τους -«Sit Down», «Laid», «She’s a Star», «Sometimes», «Senorita», «Getting away with it (All Messed Up)»- και live που γράφουν ιστορία.