Οι Βρετανοί τιμούν τον Τομ Κρουζ για το σύνολο της κινηματογραφικής του καριέρας

via Associated Press

Η τελευταία ταινία του δημοφιλούς franchise, « Mission: Impossible - The Final Reckoning », η οποία φημολογείται ότι θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, γυρίστηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Βρετανία, έχει βρεθεί και για τις ταινίες, «Legend» του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Eyes Wide Shut» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «Interview with the Vampire» του Νιλ Τζόρνταν και «Edge of Tomorrow» του Νταγκ Λάιμαν.