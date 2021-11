«Ολέθρια Σχέση»: Το ερωτικό θρίλερ των 80s με Μάικλ Ντάγκλας και Γκλεν Κλόουζ γίνεται σειρά

Το Paramount+ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει το τηλεοπτικό remake της «Ολέθριας Σχέσης» με πρωταγωνίστρια τη Λίζι Κάπλαν («Castle Rock», «Masters of Sex») στον ρόλο της Άλεξ - Κλόουζ, ενώ ο ηθοποιός που θα αναλάβει τον ρόλο του Μάικλ Ντάγκλας δεν έχει γίνει γνωστός.

via Associated Press Λίζι Κάπλαν (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP)