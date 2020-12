«Ωρολογιακή βόμβα» στην Ερυθρά Θάλασσα: Μια γιγαντιαία περιβαλλοντική καταστροφή έτοιμη να συμβεί

Άμεσες ενέργειες για την αφαίρεση του πετρελαίου από ένα εγκαταλελειμμένο τάνκερ που σαπίζει στην Ερυθρά Θάλασσα ζητούν επιστήμονες με επιστημονικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Frontiers in Marine Science, καθώς το συγκεκριμένο δεξαμενόπλοιο έχει περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου- ποσότητα τετραπλάσια αυτής στο Exxon Valdez, που προκάλεσε μια γιγαντιαία περιβαλλοντική καταστροφή με πετρελαιοκηλίδα το 1989.

Το σχετικό επιστημονικό άρθρο έχει συνταχθεί από μια διεθνή ομάδα επιστημόνων υπό την Καρίνε Κλάινχαους, αναπληρώτρια καθηγήτρια της Σχολής Θαλασσίων και Ατμοσφαιρικών Επιστημών (SoMAS) του Πανεπιστημίου Stony Brook. Το «Safer» είναι ένα FSO (floating storage and offloading unit- πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αποφόρτωσης) που έχει εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια, σε αυτό έχουν πρόσβαση οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης. Το επιστημονικό άρθρο, με τίτλο «A Closing Window of Opportunity to Save a Unique Marine Ecosystem) έρχεται λίγο αφού οι New York Times έγραψαν (στις 24 Νοεμβρίου) πως οι Χούθι θα παρέχουν άδεια σε ομάδα του ΟΗΕ να επιβιβαστεί στο σκάφος για να το επιθεωρήσει και να το επισκευάσει στο προσεχές μέλλον.

«Είναι ώρα να αποτρέψουμε μια πιθανή καταστροφή στα ύδατα της περιοχής και το βιος και την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν σε μισή ντουζίνα χώρες κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας» είπε η Κλάινχαους. «Εάν επιτραπεί να λάβει χώρα διαρροή από το “Safer”, το πετρέλαιο θα εξαπλωνόταν μέσω ρευμάτων για να καταστρέψει έναν παγκόσμιο ωκεάνιο πόρο, καθώς οι κοραλλιογενείς ύφαλοι της βόρειας Ερυθράς Θάλασσας και ο Κόλπος της Άκαμπα θεωρείται πως θα είναι από τα τελευταία οικοσυστήματα υφάλων του κόσμου που θα επιβιώσουν τις προσεχείς δεκαετίες».