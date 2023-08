Οσα θέλαμε να μάθουμε για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ στο And just like that την Πέμπτη 24/8

. Kieran Doherty via Reuters

Μια από τις πιο αναμενόμενες τηλεοπτικές στιγμές του 2023 είναι σχεδόν προ των πυλών, όταν η Κιμ Κατράλ θα επιστρέψει θριαμβευτικά στο franchise του Sex And The City .

Η εμφάνιση της Κιμ στο φινάλε αυτής της σαιζόν του And Just Like That ήταν ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της τηλεόρασης, με την υποψήφια για Emmy ηθοποιό να επαναλαμβάνει τον ρόλο της Σαμάνθα Τζόουνς σε μια σύντομη σκηνή στο επόμενο επεισόδιο.

Αλλά τι ακριβώς γνωρίζουμε για την επιστροφή της Σαμανθα; Πώς προέκυψαν όλα; Και τι να περιμένουμε; Ακολουθούν οσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής…

Πρώτα απ ’όλα, πώς και η Κιμ Κατράλ δεν είχε εμφανιστεί καθόλου στη συνέχεια του Sex and the City, And just like that, μέχρι τώρα;

Οι φήμες για διαμάχη στα γυρίσματα του Sex And The City χρονολογούνται πριν από περίπου δύο δεκαετίες, όταν η βραβευμένη σειρά ήταν ακόμα στον αέρα.

Ωστόσο, περισσότερο πρόσφατα, η Κατράλ μίλησε πιο δυσμενώς για την πρώην συνάδελφό της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δημοσίως, ενώ ισχυρίστηκε επίσης ότι «δεν ήταν ποτέ φίλη» με κανέναν από τους συμπρωταγωνιστές της.

Το 2017, αναφέρθηκε ότι τα σχέδια για μια τρίτη ταινία Sex And The City είχαν ακυρωθεί λόγω των υποτιθέμενων «απαιτήσεων» της Κατράλ, κάτι που η ίδια διέψευσε στο Twitter, επιμένοντας: «Η μόνη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» που είχα ποτέ ήταν ότι δεν το έκανα. Θέλω να κάνω μια τρίτη ταινία... και αυτό ήταν το 2016».

Ένα χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Πιρς Μόργκαν, η Κατράλ ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά ότι είχε τελειώσει το «παιχνίδι» της Σαμάνθα, οπότε όταν η επανεκκίνηση And Just Like That επιβεβαιώθηκε τελικά το 2021, δεν ήταν μεγάλη έκπληξη για τους θαυμαστές να δουν ότι οι βασικοί ρόλοι μειώθηκαν σε τρεις από τέσσερις.

Η Κατράλ τελικά επιβεβαίωσε επίσης στο Variety ότι ήταν δυσαρεστημένη με την κατεύθυνση που ήθελαν οι συγγραφείς να δώσουν στον ρόλο της Σαμάνθα, συμπεριλαμβανομένης μιας ιστορίας που περιέγραψε ως «σπαρακτική» που θα την έβλεπε να λαμβάνει ανεπιθύμητες, πορνογραφικές φωτογραφίες από τον Μπράντι, τον 14χρονο γιο της Μιράντα.

Πώς αντιμετώπισε το σόου την απουσία της Σαμάνθα Τζόουνς; Απλά οι πρώην συμπρωταγωνίστριές της ανέφεραν ότι είχε μετακομίσει στο Λονδίνο.

Λοιπόν, ποια είναι η ιστορία της επιστροφής της Κιαμ Κατράλ ως Σαμάνθα;

Τον Ιούνιο του 2023, διέρρευσε για πρώτη φορά στο Variety ότι η Κατράλ είχε γυρίσει μια σύντομη come back σκηνή ως Σαμάνθα για το φινάλε της δεύτερης σεζόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γύρισε την σκηνή στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο και δεν είχε καμία επαφή ούτε με τους πρώην συναδέλφους της ούτε με τον αμερικανό σκηνοθέτη, συγγραφέα και παραγωγό του And Just Like That, Μάικλ Πάτρθικ Κινγκ με τον οποίο δούλεψε στο Sex And The City.

Είναι ενδιαφέρον ότι η πρώην σχεδιάστρια κοστουμιών του Sex And The City, Πατρίτσια Φιλντ, επέστρεψε επίσης για να ντύσει την Κιμ Κατράλ σε μια σκηνή της, αφού δεν είχε συμμετάσχει στην αναβίωση της σειράς μέχρι τώρα.

Η Κατράλ αργότερα επιβεβαίωσε ότι το ρεπορτάζ είναι αληθές με μια ανάρτηση προς τιμήν του μήνα pride.

Εν τω μεταξύ, ο ηθοποιός του And Just Like That, Ιβαν Χάντλερ –ο οποίος υποδύεται τον σύζυγο της Σαρλότ – ισχυρίστηκε ότι η come back σκηνή της Κατράλ «έλαβε χώρα σε ένα γκαράζ χωρίς να έχει επαφή με κανέναν».

Οι αναφορές υποστήριξαν επίσης ότι η εμφάνισή της θα ήταν μέρος μιας τηλεφωνικής συνομιλίας με την Κάρι, κάτι που είναι ένα teaser που κυκλοφόρησε πρόσφατα επιβεβαίωσε.

Το φινάλε της δεύτερης σεζόν έχει χωριστεί στα δύο, με το δεύτερο μισό να βλέπει την Κάρι να φιλοξενεί τελικά ένα πλούσιο δείπνο, που αναφέρεται ως ο «τελευταίος δείπνος», στο παλιό της διαμέρισμα πριν το πουλήσει στη γειτόνισσα της, Λιζέτ.

Η Κάρι είχε πει προηγουμένως στον Άινταν, με τον οποίο επανασυνδέθηκε πρόσφατα, ότι θα του είχε μια κενή θέση στο τραπέζι, μετά τους προηγούμενους ισχυρισμούς του ότι δεν ήθελε να ξαναπατήσει το πόδι του στο διαμέρισμά της.

Εν τω μεταξύ, υπάρχει επίσης πολλή αμηχανία , καθώς το δείπνο σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Τσε και η Μιράντα θα συναντηθούν μετά από κάποιες άβολες σκηνές.

Το πού ταιριάζει η Σαμάνθα σε αυτό μένει να φανεί. Θέλει να δώσει στην Κάρι ένα μήνυμα για το τελευταίο της βράδυ στο διαμέρισμά της; Γεμίζει αυτή την άδεια θέση; Είναι απλώς μεγάλη θαυμάστρια του Τσε; Δεν έχουμε ιδέα, αλλά ανυπομονούμε να μάθουμε.

Α και κάτι τελευταίο. Πώς μπορούμε πραγματικά να παρακολουθήσουμε το φινάλε της σεζόν And Just Like That;