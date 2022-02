Οσκαρ: Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες, φαβορί «Η Εξουσία του Σκύλου»

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/wKEWVMpqwl

Η 94η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες.

Ο οικοδεσπότης δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αλλά θα είναι η πρώτη φορά από το 2018 που η εκδήλωση θα έχει κεντρικό παρουσιαστή.

Ακολουθεί η λίστα με τις υποψηφιότητες, με πρώτες τις 10 ταινίες που θα αναμετρηθούν για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Καλύτερη Ταινία

Belfast

CODA

Μην Κοιτάτε Πάνω

Drive My Car

Dune

King Richard

Πίτσα Γλυκόριζα

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

The Power of the Dog

West Side Story

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσικα Τσαστέιν – The Eyes of Tammy Faye

Ολίβια Κόλμαν – The Lost Daughter

Πενέλοπε Κρουζ – Παράλληλες Μητέρες

Νικόλ Κίντμαν – Being the Ricardos

Κρίστεν Στιούαρτ – Spencer

Α′ Ανδρικός Ρόλος

Χαβιέ Μπαρδέμ – Being the Ricardos

Μπένεντικτ Κάμπερμπατς – The Power of the Dog

Άντριου Γκάρφιλντ – tick, tick… BOOM!

Γουίλ Σμιθ – King Richard

Ντένζελ Ουάσιγκτον – The Tragedy of Macbeth

Σκηνοθεσία

Κένεθ Μπράνα – Belfast

Πολ Τόμας Άντερσον – Πίτσα Γλυκόριζα

Τζέιν Κάμπιον – Η Εξουσία του Σκύλου

Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι – Drive My Car

Στίβεν Σπίλμπεργκ – West Side Story

Οπτικά Εφέ

Dune

Free Guy

No Time to Die

Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών

Spider-Man: No Way Home

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)

Writing with Fire

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Καλύτερο Τραγούδι

“Be Alive” (King Richard)

“Dos Oruguitas” (Encanto)

“Down to Joy” (Belfast)

“No Time to Die” (No Time to Die)

“Somehow You Do” (Four Good Days)

Διεθνής Ταινία

Drive My Car

Flee

The Hand of God

Lunana: A Yak in the Classroom

The Worst Person in the World

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Dune

Nightmare Alley

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Φωτογραφία

Dune

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

Η Εξουσία του Σκύλου

The Tragedy of Macbeth

West Side Story

Β′ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (The Lost Daughter)

Αριάνα ΝτεΜπόουζ (West Side Story)

Τζούντι Ντεντς (Belfast)

Κίρστεν Ντανστ (The Power of the Dog)

Ονζανιού Έλις (King Richard)

Β′ Ανδρικός Ρόλος

Κιάραν Χάιντς (Belfast)

Τρόι Κότσουρ (CODA)

Τζέσε Πλέμονς (The Power of the Dog)

Τζ. Κ. Σίμονς (Being the Ricardos)

Κόντι Σμιτ - ΜακΦι (The Power of the Dog)

Κοστούμια

Cruella

Cyrano

Dune

Το Μονοπάτι των Χαμένων Ψυχών

West Side Story

Ήχος

Belfast

Dune

No Time to Die

Η Εξουσία του Σκύλου

West Side Story

Μουσική

Μην Κοιτάτε Πάνω (Nicholas Britell)

Dune (Hans Zimmer)

Encanto (Germaine Franco)

Παράλληλες Μητέρες (Alberto Iglesias)

Η Εξουσία του Σκύλου (Jonny Greenwood)

Διασκευασμένο Σενάριο

CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

Η Εξουσία του Σκύλου

Πρωτότυπο Σενάριο

Belfast

Μην Κοιτάτε Πάνω

Πίτσα Γλυκόριζα

King Richard

The Worst Person in the World

Μοντάζ

Μην Κοιτάτε Πάνω

Dune

King Richard

The Power of the Dog

Tick, Tick… Boom!

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

The Eyes of Tammy Faye

House of Gucci

Coming 2 America

Cruella

Dune

Μικρού Μήκους Animation

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper

Live Action Μικρού Μήκους

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold