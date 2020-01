Οσκαρ, οι μεγάλες αδικίες: Από τον «Ταξιτζή» μέχρι το «Brokeback Mountain»

ASSOCIATED PRESS

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των βραβείων Όσκαρ και ενώ η «μάχη» μεταξύ των ταινιών που οδηγούν την «κούρσα» («Τζόκερ» με 11 υποψηφιότητες και ακολουθούν «Ο Ιρλανδός», «1917» και «Κάποτε στο... Χόλιγουντ», με 10 υποψηφιότητες η καθεμία) παραμένει αμφίρροπη, είναι ευκαιρία να θυμηθούμε αναπάντεχες νίκες σε βάρος ταινιών τις οποίες η Ακαδημία παραγνώρισε, παρέλειψε, ξέχασε, αλλά έγραψαν ιστορία.

Με πρώτη και καλύτερη βεβαίως, την αριστουργηματική ταινία του Όρσον Γουέλς «Πολίτης Κέιν», το σωτήριον έτος 1941. Η ταινία έλαβε συνολικά 9 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας και έφυγε μόνο με το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου.

Σύμφωνα με το Variety η συστηματική καταψήφιση του Γουέλς από κομπάρσους που έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία στοίχισε στον σκηνοθέτη το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α′ Ανδρικού Ρόλου.

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας εκείνης της χρονιάς πήγε στην ταινία του Τζον Φορντ «Η κοιλάδα της κατάρας» (How Green was my Valley), την οποία -και αυτό είναι το θέμα στο τέλος της ημέρας- ουδείς θυμάται.