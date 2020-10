Παρουσιάστε τις κυρίες! Οι σύζυγοι των προέδρων των ΗΠΑ στην National Portrait Gallery

«Οι πρώτες κυρίες είναι αυτό που οι επισκέπτες μας θέλουν περισσότερο να δουν», ανέφερε η Γκουεντολίν ΝτουΜπόις Σόου, εκ μέρους του μουσείου. Σύντομα, λοιπόν, οι επισκέπτες θα δουν αυτό που ζήτησαν: Την μεγαλύτερη έκθεση πορτρέτων των πρώτων κυριών στις ΗΠΑ που η National Portrait Gallery θα φιλοξενήσει, από 13 Νοεμβρίου 2020 έως τις 23 Μαΐου 2021. Η έκθεση με τίτλο «Every Eye Is Upon Me: First Ladies of the United States» (Κάθε μάτι είναι πάνω μου. Οι πρώτες κυρίες των ΗΠΑ» θα είναι η μεγαλύτερη παρουσίαση προσωπογραφίας πρώτων κυριών εκτός Λευκού Οίκου και θα καλύπτει 250 χρόνια ιστορίας, με πορτρέτα των Ελενορ Ρούσβελτ, Τζάκι Κένεντο, Μαίρη Τοντ Λίνκολν και πολλών ακόμη.