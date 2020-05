Πέθανε η τραγουδίστρια της σόουλ, Μπέτι Ράιτ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της σόουλ και συνθέτης, Μπέτι Ράιτ, πέθανε σε ηλικία 66 ετών.

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 10 Μαΐου, στο σπίτι της στο Μαιάμι. Ο Στιν Γκρίνμπεργκ από τη δισκογραφική S-Curve Records δήλωσε στους New York Times ότι η βραβευμένη με Γκράμι καλλιτέχνης, είχε διαγνωστεί με καρκίνο το περασμένο φθινόπωρο.

Η Μπέτι Ράιτ, με την εκπληκτική φωνή -θρύλος στις ΗΠΑ και ειδικά στο Μαϊάμι, στη μουσική σκηνή του οποίου πρωταγωνιστούσε επί δεκαετίες- έκανε το ντεμπούτο της σε ηλικία μόλις 17 ετών, το 1971, με το «Clean Up Woman», ένα τραγούδι με στοιχεία funk, soul και R&B, το οποίο ανέβηκε στο Top 10 του Billboard R&B and pop charts.

Μικρότερη μίας πολυμελούς οικογένειας με επτά παιδιά, η Μπέτι -πραγματικό όνομα Ρετζίνα Νόρις- γεννήθηκε το 1953 στο Μαϊάμι και άρχισε να τραγουδάει με το οικογενειακό συγκρότημα gospel.

Το πρώτο σόλο άλμπουμ της, με τίτλο «My First Time Around», κυκλοφόρησε το 1968 και ενώ η Μπέτι ήταν 15 χρονών. Ένα από τα τραγούδια, το «Girls Can’t Do What the Guys Do» έφτασε στο Top 40.

Η επόμενη επιτυχία της μετά το «Clean Up Woman» ήταν το «Baby Sitter» (1973), που έγραψε η ίδια, τραγούδι που αργότερα ερμήνευσε και Μαράια Κάρεϊ και άλλοι.

Η Μπέτι Ράιτ απέσπασε το Βραβείο Γκράμι για το «Where is the Love» το 1975.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 έκανε τη δική της δισκογραφική και αφιέρωσε πολλά χρόνια της ζωής της ως παραγωγός και μέντορας νέων καλλιτεχνών.