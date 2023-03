Πέθανε ο ηθοποιός Τομ Σάιζμορ σε ηλικία 61 ετών

Γεννημένος στο Ντιτρόιτ στις 29 Νοεμβρίου 1961, ο Σάιζμορ εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του ’80 κυνηγώντας το όνειρο του να γίνει ηθοποιός. Μία από τις πρώτες εμφανίσεις του στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Όλιβερ Στόουν, υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, «Γεννημένος την 4η Ιουλίου» (1989). Καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1990, ενσαρκώνοντας τον σκληρό, σε ταινίες όπως οι «Harley Davidson and the Marlboro Man», «Passenger 57», «Point Break», «True Romance» και «Γεννημένοι Δολοφόνοι» (1994).

Το 2013, εξέδωσε τα απομνημονεύματα του με τίτλο «By Some Miracle I Made It Out of There», όπου περιγράφει λεπτομερώς την καριέρα του, αλλά και την προσωπική του μάχη με τον εθισμό.