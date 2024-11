Πέθανε ο θρυλικός «Candyman» Τόνι Τοντ

Πέρα από τις πολλές δημοφιλείς σειρές στις οποίες εμφανίστηκε, όπως τα Homicide: Life on the Street, The X-Files, 21 Jump Street, Night Court, MacGyver, Matlock, Law & Order, ο Τόνι Τοντ είχε δανείσει τη χαρακτηριστική φωνή του υποδυόμενος χαρακτήρες στα games Call of Duty και Half Life, καθώς στις ταινίες Spider-Man 2 και Transformers: Rise of the Fallen.