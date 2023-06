Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Άλαν Άρκιν

via Associated Press

via Associated Press

Ο Άλαν Άρκιν είχε τιμηθεί με Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στην στην indie κωμωδία «Little Miss Sunshine» το 2007, ενώ είχε αποσπάσει υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στην ταινία του Μπεν Άφλεκ «Επιχείρηση Argo» και παλαιότερα, ακόμη δύο υποψηφιότητες για το «The Russians Are Coming, the Russians Are Coming» το 1967 και για το «The Heart Is a Lonely Hunter» το 1969.