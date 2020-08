Plandemic, ένα βίντεο 26 λεπτών που είναι πιο επικίνδυνο από την πανδημία κορονοϊού

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Η δρ. Τζούντι Μίκοβιτς που στο Plandemic προβάλλεται ως "αναγνωρισμένη επιστήμονας" διαψεύστηκε με αποδείξεις στην μόνο μεγάλη σοβαρή επιστημονική της έρευνα και δημοσίευση.

Βλέπετε, τη στιγμή που σκόρπιες θεωρίες συνωμοσίας για την προέλευση του ιού, τον ”πραγματικό λόγο” που τέθηκαν τόσες χώρες σε lock down κ.λπ. αυτό το βίντεο μοιάζει να τις παντρεύει όλες μαζί (ρίχνοντας και μερικές παλαιότερες ως γαρνίρισμα).

Στις 4 Μαϊου 2020 η πανδημία κορονοϊού έχει πια εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη. Η ανθρωπότητα μετρά περισσότερα από 3,5 εκατ. κρούσματα και περισσότερους από 254.000 νεκρούς ενώ δισεκατομμύρια ανθρώποι ζουν σε συνθήκες lock down.

Την συνέντευξη- ουδόλως τυχαίο- την έχει πάρει ο Eric Bolling, δημοσιογραφικό τέκνο του Fox News (προπύργιο του λαϊκισμού στις ΗΠΑ) για την εκπομπή του “America This Week”. Βέβαια τόσο το SBG όσο και το FOX στηρίζουν τον Τραμπ, που επίσης προωθεί πλήθος fake news.

Mark Makela via Getty Images Διαδηλωτές με όπλα διαδηλώνουν έξω από το Καπιτώλιο της Πενσυλβάνια απαιτώντας εν μέσω πλήρους έξαρσης της πανδημία στις ΗΠΑ (15 Μαϊου 2020) να αρθεί το lockdown.

Δημοσιογράφοι και επιστήμονες χαρτογράφησαν το ταξίδι του. Μια ομάδα των New York Times εντόπισε το βίντεο σε μια σελίδα στο Facebook αφιερωμένη στην ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας QAnon (περί βαθέος κράτους που προσπαθεί να ρίξει τον Τραμπ), με 25.000 μέλη. Το βίντεο αναρτήθηκε με τον clickbait τίτλο «Αποκλειστικό, πρέπει να το δείτε».

Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από πολιτικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Οχάιο με 20.000 followers και με την επισήμανση: ”Ακόμη και εάν δεν βλέπετε ΤΙΠΟΤΑ στη σελίδα μου, πρέπει να δείτε ΑΥΤΟ”. Έτσι το βίντεο πέρασε από τις ”ύποπτες” σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον mainstream χώρο του ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η έρευνα των New York Times συμπληρώνεται από την έρευνα της Erin Gallagher, αναλυτής επί των social media, που αξιοποίησε σειρά εργαλείων - που χρησιμοποιούνται συχνά για την ανάλυση δεδομένων από επιστήμονες.

Η Gallagher αναζήτησε δημόσιες δημοσιεύσεις στο Facebook που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά “Plandemic” ή “Judy Mikovits” και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε ήταν η κεντρική θέση που διατηρούν ορισμένες σελίδες στο Facebook και καναλιών του YouTubes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η σελίδα QAnon, η Collective Action Against Bill Gates ή οι ChemtrailsGlobalSkywatch, Fall of the Cabal, Truth Revolution κ.α.

Αυτό, όπως επισημαίνει ο John Naughton σε σχετικό άρθρο του στον Guardian, επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζουμε από το 2016. Πως οι ιστοσελίδες που προωθούν θεωρίες συνωμοσίας είναι πλέον οι πιο ισχυρές ”μηχανές” παραπληροφόρησης που υπάρχουν. ″Και όταν έχουν και μια θεωρία συνωμοσίας που αφορά την υγεία για να δουλέψουν, είναι το ιδανικό γι′ αυτούς”.