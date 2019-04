«Play it loud»: Το Met της Νέας Υόρκης επιτέλους φλερτάρει με τη ροκ

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

Από τις κιθάρες του Έλβις, του Έρικ Κλάπτον, του Τζίμι Χέντριξ, αλλά και την κιθάρα που έπαιζε ο Τσακ Μπέρι στην ηχογράφηση του θρυλικού Johnny B. Goode μέχρι το πιάνο της Lady Gaga.

Είναι η πρώτη φορά που κορυφαίο μουσείο, του διαμετρήματος του Met της Νέας Υόρκης, διοργανώνει έκθεση - αφιέρωμα στα μουσικά όργανα της ροκ, καλύπτοντας μία ιστορία 60 ετών και φωτίζοντας τις πτυχές του μουσικού κινήματος που όχι απλά επηρέασε, αλλά επί της ουσίας άλλαξε δια παντός την παγκόσμια κουλτούρα.

Περί τα 130 μουσικά όργανα -κιθάρες, πιάνα, χάλκινα πνευστά, ντραμς και συνθεσάιζερ- πόστερ και κοστούμια συνθέτουν την έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης με τίτλο «Play It Loud: Instruments of Rock and Roll», που εγκαινιάζεται στις 8 Απριλίου και θα διαρκέσει έως την 1η Οκτωβρίου.

Περισσότερα από πέντε χρόνια χρειάστηκε το Μet για να συγκεντρώσει το υλικό, ενώ καθοριστική υπήρξε η συνεργασία του με το Rock and Roll Hall of Fame, που βρίσκεται στο Κλίβελαντ του Οχάιο, όπου και φυλάσσει σημαντική συλλογή μουσικών οργάνων.

Το μουσείο επωφελήθηκε επίσης από μουσικά όργανα που δάνεισαν ειδικά για την έκθεση μουσικοί (μεταξύ αυτών και η Γιόκο Όνο).

Εγγραφείτε και ακολουθήστε CULTURE Διαβάστε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις στο e-mail σας. Μάθετε Περισσότερα Newsletter Παρακαλούμε εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail Eυχαριστούμε για την εγγραφή σας! Θα λάβετε σύντομα ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την εγγραφή σας. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την επεξεργασία της εγγραφής σας. Παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

«Ουδέποτε τόλμησα να ονειρευτώ ότι θα βρεθώ εδώ, ακόμη κι όταν ήμουν παιδί», δήλωσε ο κιθαρίστας του βρετανικού συγκροτήματος Led Zeppelin, Τζίμι Πέιτζ. «Ήμουν έτοιμος να δανείσω οτιδήποτε ώστε να στηθεί αυτή η έκθεση».

Συνολικά το Met παρουσιάζει 185 κομμάτια, από τα οποία περισσότερα από 130 είναι μουσικά όργανα, που η ιστορία τους χρονολογείται από το 1939 έως το 2017.

Εξάλλου, το μουσείο διαθέτει μια σπουδαία συλλογή μουσικών οργάνων από τις πέντε ηπείρους, όπως μια σειρά τεσσάρων προ-κολομβιανών τρομπετών του Περού, από κεραμικό.