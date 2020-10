Ποιά αποκλιμάκωση; O Eρντογάν ανακοίνωσε ότι το ψευδοκράτος ανοίγει την παραλία στα Βαρώσια

BIROL BEBEK via Getty Images 29 Αυγούστου 2019. Εγκαταλελειμένα κτίρια και καταστήματα στέκονται επί 46 χρόνια σαν φαντάσματα, καθώς η παράνομη τουρκική κατοχή στα Βαρώσια συνεχίζεται. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo credit should read BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Tο ψευδοκράτος ανακοίνωσε (Τρίτη 6 Οκτωβρίου) ότι θα ανοίξει εκ νέου την παραλιακή περιοχή στα Βαρώσια, σε μια ανακοίνωση που έρχεται παραμονές δήθεν «εκλογών» για τους Τουρκοκυπρίους, ξυπνώντας μνήμες για την τουρκική εισβολή του 1974 που χώρισε το νησί στα δύο. Ο Έρσιν Τατάρ, «πρωθυπουργός» του ψευδοκράτους, έκανε την ανακοίνωση στην Άγκυρα μαζί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είπε ότι υποστήριξε αυτή την παράνομη απόφαση για τα Βαρώσια, ένα πρώην θέρετρο που παρέμεινε εγκαταλελειμένο επί δεκαετίες μετά την εισβολή. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, με τουρκική ευθύνη και «βούλα» Ερντογάν, δυναμιτίζει την προσπάθεια που καταβάλουν χώρες όπως η Γερμανία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ, με στόχο να εκτονωθεί η ένταση που προκάλεσε η Τουρκία με την Κύπρο και την Ελλάδα, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι εντάσεις μειώθηκαν προσωρινά, μετά την συμφωνία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για ενεργοποίηση μηχανισμού εκτόνωσης, ενώ Αθήνα και Άγκυρα συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

«Θεέ μου, θα αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε την παραλία την Πέμπτη το πρωί μαζί με τους ανθρώπους μας», έγραψε σε θεατρικό ύφος ο Τατάρ στα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας το τουρκικό όνομα των Βαρωσίων.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'Hayelet Şehir' Kapalı Maraş'ın sahil ve kıyı bölümünün perşembe günü halka açılacağını açılamasının ardından iş makinaları bölgeye giriş yaptı.



Fotoğraflar: Sefa Karahasan pic.twitter.com/PgY2rzNwia — 𝗦𝗲𝗳𝗮 𝗞𝗔𝗥𝗔𝗛𝗔𝗦𝗔𝗡 (@sefakarahasan) October 6, 2020

Η νέα προκλητική κίνηση Ερντογάν είναι δεδομένο ότι θα ξεσηκώσει τους Ελληνοκύπριους, 39.000 εκ των οποίων κάποτε ζούσαν στα Βαρώσια, πριν εγκαταλείψουν αναγκαστκά τις εστίες τους κυνηγημένοι από τουρκικές δυνάμεις, πριν από 46 χρόνια.

BIROL BEBEK via Getty Images Φωτογραφία αρχείου. Οι Ελληνοκύπριοι παραμένουν αποκλεισμένοι από κάθε πρόσβαση στις εστίες και στις περιουσίες τους στην Αμμόχωστο και στην περιοχή των Βαρωσίων, επί 46 ολόκληρα χρόνια, με απόλυτη ευθύνη της Τουρκίας για την εισβολή και την κατοχή στην Κύπρο. (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo by BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)

Μπάιντεν: «Η κυβέρνηση Τραμπ να πιέσει την Τουρκία» Λίγο νωρίτερα, σε μία «προφητική» δήλωση, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωνε ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ για εξάλειψη των εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ότι οι συμφωνίες για τη δημιουργία ενός στρατιωτικού μηχανισμού αποσυμπίεσης και την επανάληψη των διπλωματικών συνομιλιών είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. «Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να πιέσει την Τουρκία να αποφύγει περαιτέρω προκλητικές ενέργειες στην περιοχή εναντίον της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων απειλών βίας, για να δημιουργήσει το χώρο για την επιτυχία της διπλωματίας», ανέφερε επίσης ο Μπάιντεν σε δήλωση. «Ζητώ επίσης από τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν να αντιστρέψει την πρόσφατη απόφασή του να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί και να επιστρέψει αυτόν τον θησαυρό στην παλιά του θέση ως μουσείο, διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των Ορθόδοξων πιστών.» Ο Ακιντζί κατακεραυνώνει Ερντογάν-Τατάρ: «Ντροπή για τη δημοκρατία» «Οι σημερινές αποφάσεις αποτελούν ντροπή για τη «δημοκρατία», δήλωσε από την πλευρά του ο Μουσταφά Ακιντζί που ασκεί καθήκοντα «Προέδρου» στο ψευδοκράτος, καθώς βρίσκεται πλέον σε τροχιά ανοιχτής σύγκρουσης με τον Ερντογάν, κατηγορώντας δημόσια(!) την Άγκυρα ότι παρεμβαίνει στην «εκλογές» για να αποτρέψει την εκλογή του (ο ίδιος θεωρείται διαλλακτικό στοιχείο σε σύγκριση με άλλα πρόσωπα που προωθεί η τουρκική ηγεσία εντός του ψευδοκράτους). Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις Ερντογάν και Τατάρ για τα Βαρώσια, ο Ακιντζί υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει πλεονέκτημα σε ένα εκ των υποψηφίων και να δημιουργήσει άλλη μια διάσταση της παρέμβασής της στις εκλογές. Επίτροπος για την Διεύρυνση της ΕΕ: Δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση Το άνοιγμα των Βαρωσίων που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν «δεν συμβάλλει στην αποκλιμάκωση στην περιοχή» δήλωσε πριν από λίγο ο Επίτροπος της ΕΕ για θέματα διεύρυνσης Όλιβερ Βαρέλι απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την παρουσίαση των εκθέσεων προόδου για τις υπό ένταξη χώρες. Ο κοινοτικός επίτροπος διευκρίνισε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί πλήρως για το περιεχόμενο των δηλώσεων του Τούρκου Προέδρου ώστε να προβεί σε ολοκληρωμένη τοποθέτηση.

BIROL BEBEK via Getty Images 13 Σεπτεμβρίου 2019. Παράνομες τουρκικές τουριστικές εγκαταστάσεις στην παραλία των Βαρωσίων, με φόντα τις ερειπωμένες εστίες και τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων που δεν τους επιτρέπεται από τον στρατό κατοχής να πλησιάσουν... (Photo by Birol BEBEK / AFP) (Photo credit should read BIROL BEBEK/AFP via Getty Images)