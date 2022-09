Ποιος ανακάλυψε τη σοκολάτα

Το κακάο (οι καλλιέργειές του) ήταν παρόν σχεδόν παντού στην Κεντρική και τη Νότια Αμερική όταν κατέφθασαν οι Ισπανοί κονκισταντόρες κατά τις αρχές του 16ου αιώνα μΧ, και τώρα καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές ανά τον κόσμο, ωστόσο το πραγματικό σημείο προέλευσής του θεωρείται πως είναι η λεκάνη του Αμαζονίου, είπε η Κάμερον Μακνίλ, αναπληρωτής καθηγητής Ανθρωπολογίας στο Lehman College στο The City University of New York και αρχαιοβοτανολόγος που έχει δοκιμάσει κακάο ανά την περιοχή.

Από τον 16ο αιώνα η σοκολάτα έφτασε από τον Νέο Κόσμο στην Ευρώπη ως ποτό, και σύντομα έγινε σύμβολο πολυτέλειας. Αυτό που θεωρούμε σήμερα ως σοκολάτα, δηλαδή η πλάκα της σοκολάτας, δημιουργήθηκε το 1847, από τη βρετανική εταιρεία J.S. Fry and Sons, σύμφωνα με το The Oxford Companion to Sugar and Sweets.