Πομπέο προς Κίνα και Ρωσία: «Η Δύση κερδίζει»

Η ομιλία του Αμερικανου Υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στα μόνιτορ της 56ης συνόδου για την Ασφάλεια στο Μόναχο, 15 Φεβρουαρίου 2020.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο υποστήριξε το Σάββατο (15 Φεβρουαρίου) τον παγκόσμιο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση κατά Κίνας και Ρωσίας, υποσχόμενος ότι θα υπερισχύσουν τα ιδανικά και οι αξίες της Δύσης. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι ο θάνατος της διατλαντικής συμμαχίας είναι μία υπερβολή. Η Δύση κερδίζει και κερδίζουμε μαζί», ανέφερε ο Πομπέο σε ομιλία του στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Ο Πομπέο απάντησε ουσιαστικά στην κριτική του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαγιερ, ο οποίος εξαπέλυσε βολές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την προηγούμενη ημέρα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του υπονόμευσε την ιδέα μιας συνεργασίας στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας. Ο Στάινμαγιερ κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα, ότι ευθύνονται για το παγκόσμιο έλλειμμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Αναφερόμενος στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία το 2014, τις απειλές στον κυβερνοχώρο από το Ιράν και την άσκηση οικονομικών εκβιασμών από την Κίνα, ο Πομπέο κατηγόρησε αυτές τις χώρες ότι εξακολουθούν να «επιθυμούν αυτοκρατορίες» και να αποσταθεροποιούν το διεθνές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. «Η Δύση κερδίζει». είπε ο Πομπέο. «Αλλά τώρα, πάνω από τριάντα χρόνια από την πτώση του Τείχους ( του Βερολίνου), χώρες που δεν σέβονται την κυριαρχία μας απειλούν ακόμα.»

