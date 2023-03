Πώς η νέα γενιά ιατρών υπόσχεται να βελτιώσει το επίπεδο υγείας που απολαμβάνουμε

Από το εργαστήριο της σχολής στα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία

Και επειδή, όταν πρόκειται για ένα επάγγελμα που σχετίζεται με ανθρώπινες ζωές, οι επιπλέον παροχές είναι πάντα το ζητούμενο, το συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου για τους φοιτητές της είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center στην Κύπρο. Παράλληλα, τα καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης σε νοσοκομεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως το Shriners Hospitals for Children, John Hopkins, Imperial College London, Barts of the London School of Medicine, Weizmann Institute of Science και Hebrew University of Jerusalem at the Laboratory of Ada Yonath (Nobel Laureate), συμπληρώνουν και ενισχύουν τα ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.