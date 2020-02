Πως να σταματήσετε να φωνάζετε στα παιδιά σας (και τι κάνετε αντί αυτού)

«Ο θυμός από μόνος του είναι ένα συναίσθημα που έχει ”σχεδιαστεί” για να αλλάζει συμπεριφορές”, αναφέρει ο δρ. Τζόζεφ Σραντ, ψυχίατρος και επικεφαλής του Riverside Community Care στην Μασσαχουσέτη, συν-συγγραφέας του βιβλίου: «Outsmarting Anger: 7 Strategies for Defusing Our Most Dangerous Emotion» (2013). «Μερικές φορές φωνάζουμε για να προστατέψουμε ένα παιδί, κι αυτό είναι ένα διαφορετικό είδος φωνής. Είναι ένας συναγερμός. Υψώνεις τη φωνή σου για να ειδοποιήσεις το παιδί σου ότι υπάρχει κίνδυνος», αναφέρει. Και συμπληρώνει: «Η δουλειά σου είναι να κρατήσεις το παιδί σου ασφαλές. Και μερικές φορές το να φωνάζεις σε βοηθάει πολύ να το καταφέρεις».

2. ΄Οταν αισθανόμαστε την ανάγκη να φωνάξουμε από θυμό, ας χτυπήσουμε απαλά το μέτωπό σας αντ′ αυτού.

Ακούγεται ως μια περίεργη εναλλακτική; Γι′ αυτό χρειάζεται μια προσπάθεια: Ο θυμός έρχεται από το «συναισθηματικό» κομμάτι του εγκεφάλου, σύμφωνα με τον Σραντ. Το περισσότερο «σκεπτόμενο» μέρος τυγχάνει να βρίσκεται ακριβώς πίσω από το μέτωπό μας. Να γιατί ο ίδιος συστήνει να χτυπήσουμε απαλά το μέτωπό μας - ακόμα και για ένα λεπτό - και να πάρουμε μια βαθιά ανάσα όταν αισθανόμαστε την ανάγκη να φωνάξουμε. Και να ρωτήσουμε επίσης τον εαυτό μας: «Γιατί είμαι θυμωμένος»;