Πώς τα τείχη επηρέασαν την εξέλιξη του πολιτισμού

Μπορεί η εξέλιξη της στρατιωτικής τεχνολογίας να έχει βάλει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τείχη και τα κάστρα στο «χρονοντούλαπο» της ιστορίας ως στοιχείο της πολεμικής τακτικής, ωστόσο φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό επανέρχονται στην επικαιρότητα, αν κρίνει κανείς πχ από το τείχος που έχει υποσχεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στα σύνορα με το Μεξικό για να σταματήσει την παράνομη μετανάστευση. Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί είναι αυτοί που λένε πως, όσο προχωρά ο ανθρώπινος πολιτισμός, τείχη πρέπει να πέφτουν (όπως το Τείχος του Βερολίνου), όχι να υψώνονται – αλλά, αν το δει κανείς κυριολεκτικά, η ιδέα δημιουργίας τειχών, ως εμποδίων/ οχυρώσεων για να κρατήσουν «έξω» τους «άλλους» (ή, στην περίπτωση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, «μέσα») είναι τόσο παλιά όσο ο ίδιος ο πολιτισμός μας- και, όπως τονίζει στο National Geographic ο Ντέιβιντ Φράι, συγγραφέας του «Walls: A History of Civilization in Blood and Brick», πιθανότατα συνέβαλαν στην πρόοδό του.