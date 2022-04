Πόσα και ποια μοντέλα πουλήθηκαν τον Μάρτιο

. Eurokinissi

Αναμφισβήτητα υπάρχει ζήτημα με παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά διεθνώς. Το δεδομένο αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων. Ξεκίνησε με το ζήτημα της έλλειψης ημιαγωγών (μικροτσίπ) για τα ηλεκτρονικά συστήματα, συνεχίστηκε με τις αναδιαρθρώσεις πολλών εταιρειών και ολοκληρώνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που οδήγησε σε αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, αύξηση που μεταφέρεται σε μεγάλο βαθμό στην τιμή πώλησης των οχημάτων. Αλλωστε, οι περισσότερες εταιρείες ανέβασαν τιμές το 2022.

Κατά συνέπεια, η καθυστέρηση στην παραγωγική διαδικασία, έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων.

Ως εκ τούτου, στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει, είχαμε 8.418 πωλήσεις νέων ΙΧ τον Μάρτιο του 2022, ήτοι κατά 6,3% λιγότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Συνολικά, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου εμφάνισαν κάμψη κατά 4,3%, με 22.435 μονάδες, έναντι 23.439 του τριμήνου του 2021.

Διαφήμιση

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τα SUV – Crossover διατηρούν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις του αγοραστικού κοινού, με 56,9%, όταν το πρώτο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν στο 45,4%. Η πιο δημοφιλής υποκατηγορία των SUV – Crossover είναι τα B-SUV, δηλαδή τα μικρά, συμπαγή μοντέλα, με 27,7% και ακολουθούν τα C-SUV, τα μικρομεσαία, με 23,7%.

Επίσης, η ραγδαία είσοδος των υβριδικών συστημάτων στα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, οδήγησε σε λογική έκρηξη των πωλήσεων υβριδικών εκδόσεων (HEV), φθάνοντας στο πρώτο τρίμηνο του 2022 το 27,6%, από 21,6% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα αμιγώς βενζινοκίνητα έπεσαν στο 45,3% από το 49,1% και τα πετρελαιοκίνητα από 49,1%, περιορίστηκαν στο 45,3%.

Πάντως, σταθερή αύξηση παρουσιάζουν τα επαναφορτιζόμενα, αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) και plug-in υβριδικά (PHEV), τα οποία από το 5,5% πέρυσι, τώρα έφθασαν στο 7,9% και συνεχίζουν ακάθεκτη πορεία. Μειώθηκαν οι πωλήσεις των οχημάτων φυσικού αερίου ή και διπλού καυσίμου, στο 0,9% από 1,4%, ενώ ανέβηκαν πολύ οι πωλήσεις των οχημάτων υγραερίου ή διπλού καυσίμου, από 0,9% στο 3%, εξαιτίας και της αύξησης των τιμών υγρών καυσίμων.

Τώρα, το βενζινοκίνητο Peugeot 208 ήταν το πιο δημοφιλές στις πωλήσεις, με 298 μονάδες και ακολουθεί το υβριδικό Toyota CH-R με 285 μονάδες. Τρίτο, με 262 μονάδες είναι το υβριδικό Toyota Yaris και ακολουθούν: Peugeot 208 πετρέλαιο με 171 μονάδες, Opel Corsa πετρέλαιο με 168, υβριδικό Fiat Panda με 165, Ford Puma υβριδικό με 150, Mitsubishi Space Star με 134, VW T-Cross βενζίνη με 130, Hyundai i10 βενζίνη με 129, Hyundai Kona βενζίνη με 116 και Kia Stonic βενζίνη με 109.

Δείτε τη λίστα με όλες τις πωλήσεις του Μαρτίου 2022

PEUGEOT 208 PETROL B 298

TOYOTA C-HR HYBRID C-SUV 285

TOYOTA YARIS HYBRID B 262

PEUGEOT 208 DIESEL B 171

OPEL CORSA DIESEL B 168

FIAT PANDA HYBRID A 165

FORD PUMA HYBRID B-SUV 150

PEUGEOT 2008 PETROL B-SUV 146

MITSUBISHI SPACE STAR, MIRAGE PETROL B 134

VOLKSWAGEN T-CROSS PETROL B-SUV 130

HYUNDAI i 10 PETROL A 129

HYUNDAI KONA, KAUAI PETROL B-SUV 116

KIA STONIC PETROL B-SUV 109

HYUNDAI I20, Ι20 Ν PETROL B 107

CITROEN C3 PETROL B 103

TOYOTA COROLLA Hatchback HYBRID C 103

MERCEDES A 160 Hatchback PETROL C 101

CITROEN C3 DIESEL B 98

HYUNDAI TUCSON, IX35 HYBRID C-SUV 97

OPEL MOKKA DIESEL B-SUV 96

VOLKSWAGEN T-ROC PETROL B-SUV 96

KIA PICANTO PETROL A 95

MERCEDES GLA 250 E PLUG-IN HYBRID C-SUV 93

SUZUKI IGNIS HYBRID A-SUV 93

FORD KUGA DIESEL C-SUV 91

VOLKSWAGEN POLO PETROL B 85

CITROEN DS3 CROSSBACK PETROL B-SUV 83

JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID C-SUV 83

PEUGEOT 3008 DIESEL C-SUV 83

TOYOTA YARIS CROSS HYBRID B-SUV 83

FIAT 500, 500 ABARTH HYBRID A 79

VOLKSWAGEN T-ROC PETROL B-SUV 79

SUZUKI SWIFT HYBRID B 77

NISSAN QASHQAI HYBRID C-SUV 76

HYUNDAI i 10 PETROL A 70

HYUNDAI I30, I30N PETROL C 65

PEUGEOT 2008 DIESEL B-SUV 65

KIA PICANTO PETROL A 64

TESLA MODEL Y ELECTRIC D-SUV 64

KIA STONIC PETROL B-SUV 63

BMW X1 SDRIVE18I PETROL C-SUV 61

DACIA DUSTER PETROL-LPG C-SUV 60

NISSAN MICRA PETROL B 59

OPEL CROSSLAND PETROL B-SUV 58

TOYOTA YARIS PETROL B 56

AUDI Q3 HYBRID C-SUV 55

AUDI Q3 SPORTBACK HYBRID C-SUV 55

FORD FIESTA PETROL B 55

OPEL MOKKA PETROL B-SUV 55

TOYOTA YARIS CROSS PETROL B-SUV 55

SKODA KAMIQ PETROL B-SUV 54

OPEL CORSA PETROL B 51

RENAULT CLIO PETROL B 51

SUZUKI VITARA HYBRID B-SUV 50

RENAULT CLIO PETROL-LPG B 46

VOLKSWAGEN TIGUAN PETROL C-SUV 45

KIA NEW SPORTAGE HYBRID C-SUV 44

DACIA DUSTER DIESEL C-SUV 43

TOYOTA COROLLA Sedan HYBRID C 42

TOYOTA YARIS PETROL B 42

AUDI Q2 PETROL B-SUV 41

HYUNDAI I20, Ι20 Ν, ΒΑΥΟΝ PETROL B-SUV 41

TESLA MODEL 3 ELECTRIC D 41

TOYOTA COROLLA Hatchback PETROL C 39

BMW X1 SDRIVE16D DIESEL C-SUV 38

OPEL CROSSLAND DIESEL B-SUV 38

JEEP RENEGADE DIESEL B-SUV 37

SUZUKI SX4 HYBRID C-SUV 37

MINI Cooper 5d PETROL B 36

MINI COUNTRYMAN COOPER PETROL C-SUV 36

SEAT ARONA PETROL B-SUV 36

VOLKSWAGEN TAIGO PETROL B-SUV 36

AUDI A3 SPORTBACK PETROL C 35

HYUNDAI KONA, KAUAI HYBRID B-SUV 35

FORD FIESTA HYBRID B 34

MERCEDES A 180 Hatchback PETROL C 34

VOLVO XC40 PETROL C-SUV 33

VOLVO XC40 PLUG-IN HYBRID C-SUV 31

HYUNDAI I30, I30N HYBRID C 30

MINI COUNTRYMAN ONE D DIESEL C-SUV 29

FIAT 500X PETROL B-SUV 28

VOLKSWAGEN UP! PETROL A 28

MERCEDES GLA 200 PETROL C-SUV 27

KIA RIO PETROL B 26

KIA XCEED HYBRID C-SUV 26

MERCEDES A 250 E Sedan PLUG-IN HYBRID C 26

HYUNDAI TUCSON HYBRID C-SUV 25

FIAT 500 BEV ELECTRIC A 24

PEUGEOT 3008 PETROL C-SUV 24

RENAULT ARKANA HYBRID D-SUV 24

VOLVO XC60 HYBRID-DIESEL D-SUV 24

VOLVO XC60 PLUG-IN HYBRID D-SUV 24

JEEP COMPASS DIESEL C-SUV 23

MAZDA MAZDA 2 HYBRID B 23

HYUNDAI I20, Ι20 Ν PETROL B 22

MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC SUV

PLUG-IN HYBRID-

DIESEL D-SUV 22

PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID C-SUV 22

SKODA KODIAQ PETROL D-SUV 22

TOYOTA COROLLA Sedan PETROL C 22

MINI One 5d PETROL B 21

BMW sDrive16d X2 DIESEL C-SUV 20

FORD KUGA PETROL C-SUV 20

HYUNDAI KONA, KAUAI HYBRID B-SUV 20

NISSAN JUKE PETROL B-SUV 20

SUZUKI VITARA HYBRID B-SUV 20

CUPRA FORMENTOR PETROL C-SUV 19

AUDI A1 SPORTBACK PETROL B 18

RENAULT CAPTUR PETROL-LPG B-SUV 18

VOLKSWAGEN TIGUAN DIESEL C-SUV 18

BMW 116D DIESEL C 17

BMW X1 XDRIVE25E PLUG-IN HYBRID C-SUV 17

BMW X2 SDRIVE18I PETROL C-SUV 17

BMW xDrive25e X2 PLUG-IN HYBRID C-SUV 17

HYUNDAI I30, I30N PETROL C 17

MERCEDES GLB 200 PETROL D-SUV 17

SKODA KAMIQ CNG B-SUV 17

TOYOTA RAV4 HYBRID D-SUV 17

AUDI A3 SPORTBACK HYBRID C 16

CITROEN C5 AIRCROSS PETROL C-SUV 16

CITROEN DS3 CROSSBACK DIESEL B-SUV 16

DACIA SANDERO Stepway PETROL B-SUV 16

FIAT 500 BEV ELECTRIC A 16

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID C-SUV 16

OPEL GRANDLAND X PETROL C-SUV 16

HYUNDAI I30, I30N HYBRID C 15

SKODA KAROQ PETROL C-SUV 15

SKODA KODIAQ DIESEL D-SUV 15

JEEP RENEGADE PETROL B-SUV 14

VOLKSWAGEN GOLF HYBRID C 14

BMW 118I PETROL C 13

MAZDA CX-30 HYBRID C-SUV 13

MERCEDES EQA 250 ELECTRIC C-SUV 13

MINI Cooper 3d PETROL B 13

SUBARU XV PETROL C-SUV 13

TOYOTA COROLLA Sedan HYBRID C 13

CITROEN C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID C-SUV 12

HONDA HR-V HYBRID C-SUV 12

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PLUG-IN HYBRID C-SUV 12

LEXUS UX250H HYBRID C-SUV 12

RENAULT CLIO DIESEL B 12

SEAT ARONA CNG B-SUV 12

HONDA JAZZ HYBRID B 11

KIA RIO PETROL B 11

SKODA ENYAQ 60 ELECTRIC D-SUV 11

TOYOTA C-HR HYBRID C-SUV 11

VOLKSWAGEN GOLF PETROL C 11

AUDI Q3 E-TRON PLUG-IN HYBRID C-SUV 10

CITROEN C4 DIESEL C 10

CUPRA FORMENTOR PETROL C-SUV 10

HYUNDAI I20, Ι20 Ν, ΒΑΥΟΝ PETROL B-SUV 10

HYUNDAI KONA, KAUAI PETROL B-SUV 10

MERCEDES A 250 E Hatchback PLUG-IN HYBRID C 10

MERCEDES GLC 300 E 4MATIC SUV PLUG-IN HYBRID D-SUV 10

BMW 330e Sedan PLUG-IN HYBRID D 9

CITROEN C3 AIRCROSS PETROL B-SUV 9

FIAT 500 BEV ELECTRIC A 9

FIAT 500X PETROL B-SUV 9

JEEP COMPASS PETROL C-SUV 9

MERCEDES A 180 Sedan PETROL C 9

NISSAN NV400 SC DIESEL

MPV-

M/COMBI 9

PEUGEOT 5008 DIESEL D-SUV 9

AUDI A3 40 TFSI E PLUG-IN HYBRID C 8

AUDI Q2 PETROL B-SUV 8

DACIA DUSTER PETROL C-SUV 8

OPEL GRANDLAND X DIESEL C-SUV 8

SEAT IBIZA CNG B 8

SEAT IBIZA PETROL B 8

SKODA OCTAVIA CNG D 8

SKODA SCALA PETROL C 8

TOYOTA RAV4 PETROL D-SUV 8

VOLKSWAGEN GOLF HYBRID C 8

VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW ELECTRIC C 8

CITROEN C5 AIRCROSS DIESEL C-SUV 7

FORD MUSTANG MACH-E ELECTRIC D-SUV 7

MERCEDES A 180 D Hatchback DIESEL C 7

MERCEDES C 180 HYBRID D 7

MERCEDES CLA 180 PETROL D 7

MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC Coupe

PLUG-IN HYBRID-

DIESEL D-SUV 7

PORSCHE CAYENNE E-HYBRID PLUG-IN HYBRID E-SUV 7

RENAULT KADJAR DIESEL C-SUV 7

TOYOTA PROACE CITY VERSO PETROL

MPV-

M/COMBI 7

TOYOTA PROACE CITY VERSO DIESEL

MPV-

M/COMBI 7

ABARTH 500 PETROL A 6

BMW IX3 ELECTRIC D-SUV 6

CITROEN C3 AIRCROSS DIESEL B-SUV 6

CITROEN DS7 CROSSBACK DIESEL C-SUV 6

FIAT TIPO, EGEA DIESEL C 6

FORD FIESTA PETROL B 6

LAND ROVER DISCOVERY SPORT PLUG-IN HYBRID D-SUV 6

MERCEDES EQB 300 4MATIC ELECTRIC D-SUV 6

MINI Cooper Cabrio PETROL SPORTS 6

MINI One 3d PETROL B 6

PEUGEOT 301 DIESEL C 6

SKODA OCTAVIA DIESEL D 6

TOYOTA COROLLA Hatchback HYBRID C 6

TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID D-SUV 6

VOLKSWAGEN ID.4 PURE 125 KW ELECTRIC D-SUV 6

VOLKSWAGEN T-CROSS PETROL B-SUV 6

VOLKSWAGEN TIGUAN PLUG-IN HYBRID C-SUV 6

VOLKSWAGEN UP! CNG A 6

VOLVO C40 Recharge ELECTRIC C-SUV 6

VOLVO XC40 Recharge ELECTRIC C-SUV 6

AUDI Q3 PETROL C-SUV 5

BMW IX XDRIVE40 ELECTRIC F-G-SUV 5

DACIA DUSTER PETROL C-SUV 5

JAGUAR F-PACE PLUG-IN HYBRID D-SUV 5

JEEP RENEGADE PETROL B-SUV 5

MERCEDES A 180 D Sedan DIESEL C 5

MERCEDES CITAN DIESEL

MPV-

M/COMBI 5

MERCEDES CLA 250 E PLUG-IN HYBRID D 5

MERCEDES GLA 180 D DIESEL C-SUV 5

MERCEDES GLC 200 4MATIC Coupe HYBRID D-SUV 5

MINI Cooper S 3d PETROL B 5

NISSAN X-TRAIL PETROL D-SUV 5

PEUGEOT 5008 PETROL D-SUV 5

RENAULT CAPTUR HYBRID B-SUV 5

VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW ELECTRIC D-SUV 5

VOLVO XC90 PLUG-IN HYBRID E-SUV 5

ALFA ROMEO

GIULIA, GIULIA

QUADRIFOGLIO PETROL D 4

BMW 220I ACTIVE TOURER HYBRID C 4

BMW X3 XDRIVE30E PLUG-IN HYBRID D-SUV 4

CITROEN C4 PETROL C 4

CITROEN DS7 CROSSBACK PETROL C-SUV 4

DACIA SANDERO Stepway PETROL-LPG B-SUV 4

FIAT 500X DIESEL B-SUV 4

FIAT TIPO, EGEA Sedan DIESEL C 4

HYUNDAI I20, Ι20 Ν HYBRID B 4

LAND ROVER DEFENDER HYBRID C-SUV 4

LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE HYBRID-DIESEL C-SUV 4

LEXUS NX450H+ PLUG-IN HYBRID E-SUV 4

MASERATI LEVANTE GT HYBRID HYBRID F-G-SUV 4

MERCEDES B 200 PETROL C 4

MINI Cooper S 5d PETROL B 4

MINI Cooper Se 3d ELECTRIC B 4

PEUGEOT e-208 ELECTRIC B 4

RENAULT ARKANA E-TECH HYBRID D-SUV 4

RENAULT

ARKANA, MEGANE

CONQUEST HYBRID D-SUV 4

TOYOTA AYGO PETROL A 4

VOLVO XC90 HYBRID-DIESEL E-SUV 4

AUDI E-TRON GT ELECTRIC E-SUV 3

AUDI Q3 SPORTBACK PETROL C-SUV 3

AUDI Q8 HYBRID-DIESEL F-G-SUV 3

BMW 116I PETROL C 3

BMW IX XDRIVE50 ELECTRIC F-G-SUV 3

BMW X5 XDRIVE30D HYBRID-DIESEL E-SUV 3

CITROEN C4 SPACETOURER DIESEL MPV 3

DACIA SANDERO Streetway PETROL-LPG B-SUV 3

HONDA CR-V HYBRID D-SUV 3

KIA EV6 ELECTRIC D-SUV 3

MAZDA MAZDA 3 HYBRID C 3

MERCEDES A 200 Hatchback PETROL C 3

MERCEDES C 200 HYBRID D 3

MERCEDES GLA 200 4MATIC PETROL C-SUV 3

MERCEDES GLA 200 D DIESEL C-SUV 3

MINI COUNTRYMAN COOPER D DIESEL C-SUV 3

MINI COUNTRYMAN ONE PETROL C-SUV 3

NISSAN LEAF 40KWH ELECTRIC C 3

PORSCHE MACAN PETROL D-SUV 3

SKODA KAMIQ PETROL B-SUV 3

SKODA OCTAVIA PLUG-IN HYBRID D 3

SKODA OCTAVIA CNG D 3

SKODA OCTAVIA HYBRID D 3

SKODA OCTAVIA PETROL D 3

SMART EQ FORTWO COUPE ELECTRIC A 3

TOYOTA COROLLA TS HYBRID C 3

TOYOTA COROLLA TS HYBRID C 3

VOLKSWAGEN GOLF PETROL C 3

AUDI Q2 DIESEL B-SUV 2

AUDI Q3 SPORTBACK DIESEL C-SUV 2

AUDI Q3 SPORTBACK E-TRON PLUG-IN HYBRID C-SUV 2

AUDI Q4 50 E-TRON ELECTRIC D-SUV 2

AUDI Q5 HYBRID-DIESEL D-SUV 2

BMW 420d Gran Coupe HYBRID-DIESEL D 2

BMW i3 (120 Ah) ELECTRIC B 2

BMW X1 XDRIVE20I PETROL C-SUV 2

BMW X2 SDRIVE20I PETROL C-SUV 2

BMW X3 M40D HYBRID-DIESEL D-SUV 2

BMW X3 XDRIVE20I HYBRID D-SUV 2

BMW X5 XDRIVE45E PLUG-IN HYBRID E-SUV 2

CITROEN DS7 CROSSBACK PLUG-IN HYBRID C-SUV 2

DACIA SANDERO Streetway PETROL B-SUV 2

FIAT PANDA PETROL A 2

FORD TOURNEO CONNECT DIESEL

MPV-

M/COMBI 2

HYUNDAI i 20 PETROL B 2

HYUNDAI TUCSON, IX35 HYBRID-DIESEL C-SUV 2

JEEP RENEGADE PLUG-IN HYBRID B-SUV 2

JEEP RENEGADE HYBRID B-SUV 2

JEEP WRANGLER UNLIMITED PLUG-IN HYBRID D-SUV 2

LEVC TX SH PLUG-IN HYBRID MPV 2

MAZDA MAZDA 2 PETROL B 2

MAZDA MX-5 PETROL SPORTS 2

MERCEDES C 300 E PLUG-IN HYBRID D 2

MERCEDES CLA 180 D DIESEL D 2

MERCEDES CLA 200 PETROL D 2

MERCEDES GLC 200 4MATIC SUV HYBRID D-SUV 2

MERCEDES GLC 200 D 4MATIC Coupe DIESEL D-SUV 2

MINI COUNTRYMAN COOPER S PETROL C-SUV 2

MINI

Countryman John Cooper Works

ALL4 PETROL C-SUV 2

MINI John Cooper Works 3d PETROL B 2

OPEL MOKKA-e ELECTRIC B-SUV 2

PEUGEOT 301 DIESEL C 2

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER DIESEL

MPV-

M/COMBI 2

PEUGEOT RIFTER DIESEL

MPV-

M/COMBI 2

RENAULT KADJAR PETROL C-SUV 2

SEAT LEON PLUG-IN HYBRID C 2

SEAT LEON PETROL C 2

SKODA ENYAQ 80 ELECTRIC D-SUV 2

SKODA KODIAQ DIESEL D-SUV 2

SUBARU FORESTER HYBRID D-SUV 2

TOYOTA COROLLA TS HYBRID C 2

TOYOTA PROACE DIESEL

MPV-

M/COMBI 2

VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW ELECTRIC D-SUV 2

VOLKSWAGEN TIGUAN PETROL C-SUV 2

ALFA ROMEO

GIULIA, GIULIA

QUADRIFOGLIO DIESEL D 1

ALFA ROMEO

GIULIA, GIULIA

QUADRIFOGLIO PETROL D 1

ALFA ROMEO STELVIO DIESEL D-SUV 1

AUDI A1 CITYCARVER PETROL B 1

AUDI A3 SPORTBACK DIESEL C 1

AUDI A4 LIMOUSINE HYBRID D 1

AUDI A5 SPORTBACK HYBRID-DIESEL D 1

AUDI E-TRON 50 ELECTRIC E-SUV 1

AUDI Q4 40 E-TRON ELECTRIC D-SUV 1

AUDI Q4 SPORTBACK 40 E-TRON ELECTRIC D-SUV 1

AUDI Q5 SPORTBACK HYBRID-DIESEL D-SUV 1

AUDI Q7 HYBRID-DIESEL F-G-SUV 1

AUDI Q8 60 TFSI E PLUG-IN HYBRID F-G-SUV 1

AUDI RS 3 SPORTBACK PETROL C 1

AUDI RS Q3 PETROL C-SUV 1

AUDI S3 SPORTBACK PETROL C 1

AUDI SQ5 SPORTBACK HYBRID-DIESEL D-SUV 1

BENTLEY CONTINENTAL GT V8 PETROL SPORTS 1

BMW 216d Gran Coupe DIESEL C 1

BMW 218i Gran Coupe PETROL C 1

BMW 218i Gran Coupe New PETROL C 1

BMW 220d Coupe HYBRID-DIESEL C 1

BMW 320e Sedan PLUG-IN HYBRID D 1

BMW 320i Sedan PETROL D 1

BMW 330e xDrive Sedan PLUG-IN HYBRID D 1

BMW 420d Coupe HYBRID-DIESEL D 1

BMW 420d xDrive Coupe HYBRID-DIESEL D 1

BMW 420d xDrive Gran Coupe HYBRID-DIESEL D 1

BMW 430i Gran Coupe PETROL D 1

BMW 520d Sedan HYBRID-DIESEL E 1

BMW 530e PLUG-IN HYBRID E 1

BMW M135I XDRIVE PETROL C 1

BMW M3 Competition xDrive Sedan PETROL D 1

BMW M440i xDrive Cabrio HYBRID D 1

BMW M440i xDrive Gran Coupe HYBRID D 1

BMW sDrive16d X1 DIESEL C-SUV 1

BMW sDrive18i X2 PETROL C-SUV 1

BMW X1 sDrive16d DIESEL C-SUV 1

BMW X1 SDRIVE18D DIESEL C-SUV 1

BMW X1 XDRIVE25D DIESEL C-SUV 1

BMW

X1 xDrive25e Business

Advanced PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

BMW X2 XDRIVE20D DIESEL C-SUV 1

BMW X2 XDRIVE25E PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

BMW X3 XDRIVE30D HYBRID-DIESEL D-SUV 1

BMW X4 XDRIVE20D HYBRID-DIESEL D-SUV 1

BMW X5 M50I PETROL E-SUV 1

BMW X5 XDRIVE40I HYBRID E-SUV 1

BMW X6 XDRIVE30D HYBRID-DIESEL E-SUV 1

BMW X6 XDRIVE40D HYBRID-DIESEL E-SUV 1

BMW Z4 SDRIVE30I PETROL SPORTS 1

CITROEN DS4 PETROL C 1

CITROEN DS4 PLUG-IN HYBRID C 1

CITROEN JUMPY SPACE TOURER DIESEL

MPV-

M/COMBI 1

FIAT 500 HYBRID A 1

FIAT PANDA PETROL-CNG A 1

FORD EXPLORER PLUG-IN HYBRID F-G-SUV 1

FORD FOCUS HYBRID C 1

FORD FOCUS PETROL C 1

FORD FOCUS DIESEL C 1

FORD PUMA PETROL B-SUV 1

FORD PUMA DIESEL B-SUV 1

HYUNDAI i 20 PETROL B 1

HYUNDAI i 30 HYBRID C 1

HYUNDAI I20, Ι20 Ν PETROL B 1

HYUNDAI I30, I30N DIESEL C 1

HYUNDAI I30, I30N PETROL C 1

HYUNDAI KONA Electric ELECTRIC B-SUV 1

HYUNDAI TUCSON, IX35 PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

JAGUAR E-PACE PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

JAGUAR F-PACE PETROL D-SUV 1

KERABOSS SUPER K PETROL

UNKNOW

N 1

KIA SPORTAGE HYBRID C-SUV 1

KIA STONIC HYBRID B-SUV 1

LAMBORGHINI AVENTADOR PETROL SPORTS 1

LAND ROVER DEFENDER PETROL C-SUV 1

LAND ROVER DEFENDER PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

LAND ROVER RANGE ROVER VELAR HYBRID D-SUV 1

LEXUS NX350H HYBRID E-SUV 1

LEXUS RX450H HYBRID D-SUV 1

MAZDA CX-5 PETROL C-SUV 1

MAZDA CX-5 DIESEL C-SUV 1

MAZDA CX-5 PETROL C-SUV 1

MAZDA MX-5 PETROL SPORTS 1

MERCEDES A 200 D Sedan DIESEL C 1

MERCEDES A 200 Sedan PETROL C 1

MERCEDES AMG CLA 45 S PETROL D 1

MERCEDES AMG E 53 4MATIC HYBRID E 1

MERCEDES AMG GLC 43 4MATIC Coupe PETROL D-SUV 1

MERCEDES AMG GLE 53 4MATIC+ HYBRID E-SUV 1

MERCEDES AMG GT 43 HYBRID F-G 1

MERCEDES B 180 PETROL C 1

MERCEDES B 180 D DIESEL C 1

MERCEDES C 200 HYBRID D 1

MERCEDES C 200 HYBRID D 1

MERCEDES C 200 4MATIC HYBRID D 1

MERCEDES C 220 D HYBRID-DIESEL D 1

MERCEDES C 300 HYBRID D 1

MERCEDES E 200 HYBRID E 1

MERCEDES E 200 D DIESEL E 1

MERCEDES E 220 D DIESEL E 1

MERCEDES E 220 D DIESEL E 1

MERCEDES E 300 DE

PLUG-IN HYBRID-

DIESEL E 1

MERCEDES E 300 DE 4MATIC

PLUG-IN HYBRID-

DIESEL E 1

MERCEDES EQC 400 4MATIC ELECTRIC D-SUV 1

MERCEDES

EQV, MARCO POLO, V-

KLASSE ELECTRIC

MPV-

M/COMBI 1

MERCEDES

EQV, MARCO POLO, V-

KLASSE DIESEL

MPV-

M/COMBI 1

MERCEDES GLA 180 PETROL C-SUV 1

MERCEDES GLA 200 PETROL C-SUV 1

MERCEDES GLA 200 D 4MATIC DIESEL C-SUV 1

MERCEDES GLA 220 D DIESEL C-SUV 1

MERCEDES GLA 250 4MATIC PETROL C-SUV 1

MERCEDES GLB 200 PETROL D-SUV 1

MERCEDES GLB 200 4MATIC PETROL D-SUV 1

MERCEDES GLC 200 D 4MATIC SUV DIESEL D-SUV 1

MERCEDES GLC 220 D 4MATIC SUV DIESEL D-SUV 1

MERCEDES GLE 300 D 4MATIC COUPE HYBRID-DIESEL E-SUV 1

MERCEDES GLE 350 E 4MATIC PLUG-IN HYBRID E-SUV 1

MERCEDES GLE 350 E 4MATIC COUPE PLUG-IN HYBRID E-SUV 1

MERCEDES GLE 450 4MATIC HYBRID E-SUV 1

MERCEDES S 350 D DIESEL F-G 1

MERCEDES S 580 4MATIC HYBRID F-G 1

MINI CLUBMAN ONE D DIESEL C 1

MINI Cooper S Cabrio PETROL SPORTS 1

MINI Cooper S JCW PETROL B 1

MINI Countryman Cooper SD ALL4 PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

MINI

COUNTRYMAN COOPER SD

ALL4 DIESEL C-SUV 1

MINI Countryman Cooper SE ALL4 PLUG-IN HYBRID C-SUV 1

OPEL COMBO LIFE PETROL

MPV-

M/COMBI 1

OPEL VIVARO, ZAFIRA DIESEL MPV 1

PEUGEOT 5008 PETROL D-SUV 1

PEUGEOT RIFTER PETROL MPV- 1

M/COMBI