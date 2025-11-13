Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία σημείωσε νέο ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές της, φτάνοντας τα 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025 – σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στη διεθνή οικονομία και την αυξανόμενη τάση προστατευτισμού στις εμπορικές σχέσεις, ο κλάδος των οχημάτων στην Τουρκία κατόρθωσε να διατηρήσει σταθερή αναπτυξιακή πορεία, ενισχύοντας τη θέση του ως ο κορυφαίος εξαγωγικός τομέας της χώρας για τρίτη συνεχή χρονιά.

Οι εξαγωγές του τομέα αυξήθηκαν κατά 11,6% σε σχέση με πέρσι, αντιπροσωπεύοντας το 17,5% των συνολικών εξαγωγών της Τουρκίας. Στο πρώτο δεκάμηνο του 2025 άγγιξαν τα 34 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ την ίδια περίοδο του 2024 είχαν ανέλθει στα 30,5 δισ. δολάρια, το 2023 στα 28,7 δισ. και το 2022 στα 25 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2020 και το 2021, όταν η παγκόσμια οικονομία δοκιμαζόταν ακόμη από την πανδημία, οι εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας διαμορφώθηκαν στα 20,1 και 23,9 δισ. δολάρια αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική της τροχιά.

Η Γερμανία παραμένει ο σημαντικότερος προορισμός για τα τουρκικά αυτοκίνητα και εξαρτήματα, με αγορές αξίας 5,6 δισ. δολαρίων στο δεκάμηνο. Ακολουθούν η Γαλλία (3,9 δισ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,4 δισ.), η Ισπανία (2,9 δισ.) και η Ιταλία (2,7 δισ.).

Η Γερμανία κατέγραψε και τη μεγαλύτερη αύξηση σε αξία εξαγωγών, με άνοδο 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ ισχυρή άνοδο παρουσίασαν και οι αγορές της Ισπανίας, της Σλοβενίας, της Γαλλίας και της Ρουμανίας.

Η πόλη Κοτζαέλι, όπου εδρεύουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια συναρμολόγησης οχημάτων, διατηρεί την πρωτιά στις εξαγωγές με 10,1 δισ. δολάρια, μπροστά από τη Μπούρσα (7,4 δισ.), την Κωνσταντινούπολη (7,2 δισ.), τη Σακάρια στην επαρχία του Σαγγαρίου (4 δισ.) και την πρωτεύουσα Άγκυρα (1,4 δισ.).

Παρά τις πιέσεις που προκαλούν οι προστατευτικοί δασμοί των ΗΠΑ και η αστάθεια στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, η Τουρκία φαίνεται να κερδίζει έδαφος. Με ισχυρή παρουσία τόσο στην παραγωγή ολοκληρωμένων οχημάτων όσο και στα εξαρτήματα και την εφοδιαστική αλυσίδα, καταφέρνει να διατηρεί κορυφαία θέση στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τουρκικής Ένωσης Εξαγωγέων (TIM), οι συνολικές εξαγωγές της χώρας αυξήθηκαν κατά 3,9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 224,6 δισ. δολάρια το δεκάμηνο, με τον Οκτώβριο μόνο να καταγράφει εξαγωγές ύψους 24 δισ. δολαρίων.