Πόσο αποτελεσματικό θα είναι το εμπάργκο πετρελαίου της ΕΕ απέναντι στη ρωσική πολεμική μηχανή

via Associated Press

Το ευρωπαϊκό εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θάλασσας είναι «μακράν το μεγαλύτερο βήμα ως τώρα για τον περιορισμό των εσόδων από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων που χρηματοδοτούν και επιτρέπουν τη βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία» είπε ο Λάουρι Μιλιβίρτα, αναλυτής του Centre for Research on Energy and Clean Air στη Φινλανδία. «Θα πάρει πολύ χρόνο για να φτάσουμε εκεί, μα είναι μια από τις ισχυρότερες αντιδράσεις στον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία» έγραψε στο Twitter η Σιμόν Ταλιαπιέτρα, ειδική σε θέματα ενεργειακής πολιτικής στο think tank Bruegel στις Βρυξέλλες.