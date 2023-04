Πότε αναμένεται να αποικίσει η ανθρωπότητα άλλον πλανήτη

Mark Stevenson/Stocktrek Images via Getty Images

Σε μεγάλο βαθμό αυτό εξαρτάται από τον πλανήτη για τον οποίο μιλάμε. Για τον Άρη, ίσως ένα βάθος δεκαετιών να μην ήταν εκτός πραγματικότητας. Ο Σερκάν Σαϊντάμ, αναπληρωτής διευθυντής του Australian Centre for Space Engineering Research και καθηγητής στο University of New South Wales στο Σίδνεϊ, λέει στο Live Science πως ο αποικισμός του Άρη είναι κάτι που θα μπορούσε να συμβεί εντός δεκαετιών. «Πιστεύω ότι ως το 2050 θα έχουμε μια ανθρώπινη αποικία στον Άρη» είπε σχετικά.