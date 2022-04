Πράσινο Κίνημα: Μεσσίας ή Μολώχ;

the_burtons via Getty Images

Τον 17ο αιώνα ο Άγγλος John Evelyn προβληματίστηκε για την βιωσιμότητα της υλοτομίας (Sylva, 1662) και τον 19ο αιώνα ο Αμερικανός Theodore Roosevelt για την βιωσιμότητα του κυνηγιού. Σημείωσε μάλιστα ένα ορόσημο στο αμερικανικό Conservation movement, με την ίδρυση του «Boone and Crockett Club» (1887). Ο Θορώ με τον «Walden» (1854) θα ενέπνεε την ίδρυση του Sierra Club (1892), ενώ όλον τον 19ο αιώνα το ρομαντικό κίνημα θα εξέταζε την σχέση ανθρώπου-φύσης.

Dave Buresh via Getty Images

Κατανοούν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ πιο αξιόπιστη, με πολύ μικρότερο γεωγραφικό αποτύπωμα, και με ευκολότερα διαχειρίσιμα απόβλητα, έστω κι αν αυτά είναι ραδιενεργά. Ότι είναι ασφαλέστερη, συνυπολογίζοντας ακόμα και τα θύματα του Τσερνομπίλ και της Φουκουσίμα: με 90 νεκρούς ανά τρισεκατομμύριο kWh, την στιγμή που η αιολική έχει 150 και η ηλιακή 440. Στις ΗΠΑ, που δεν είχαν θανατηφόρα πυρηνικά ατυχήματα, είναι μακράν η ασφαλέστερη μορφή ενέργειας, με 0.1 νεκρούς ανά τρισεκατομμύριο kWh (How Deadly Is Your Kilowatt?, Forbes, 10/1/2012).