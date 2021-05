Πρεμιέρα για τον τουρισμό με ελπίδες για ένα καλό καλοκαίρι

LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα απαντά στις προκλήσεις της νέας περιόδου με ένα πρωτόγνωρο επικοινωνιακό σχέδιο, όπως σημείωσε από το βήμα της εκδήλωσης ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, παρουσιάζοντας τα 5 βίντεο προβολής της χώρας μας στο εξωτερικό, με κεντρικό μότο , «All you want is Greece». Φέτος ο ΕΟΤ για πρώτη φορά, όπως εξήγησε ο κ. Φραγκάκης, πραγματοποιεί συνδιαφήμιση με 18 αεροπορικές εταιρίες αλλά και 76 Tour Operators, συνολικού προϋπολογισμού 10,6 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή ο ΕΟΤ θα τρέξει, μεταξύ άλλων, έξυπνες ψηφιακές καμπάνιες, συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατ. ευρώ.