Πρωτομαγιά στο ΚΠΙΣΝ με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Μουσική | Ξέφωτο

Αθλητισμός και Ευεξία

Photo by Pinelopi_Gerasimou

Photo by Pinelopi_Gerasimou

Δραστηριότητες για παιδιά

Με αφορμή τις σειρές γλυπτών της Γιαγιόι Κουσάμα Flowers that bloom tomorrow/ Flowers that bloom at midnight δημιουργούμε φανταστικούς τρισδιάστατους κήπους μέσα στους οποίους μεγαλώνουν τα πολύχρωμα φυτά polka με το πιτσιλωτό φύλλωμά τους.