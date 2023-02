Rolling Stones και Beatles σε νέο άλμπουμ, 60 χρόνια μετά την πρώτη συνάντηση

Την ίδια χρονιά, ο πολυοργανίστας των Stones Μπράιαν Τζόουνς έπαιξε σαξόφωνο σε ένα κομμάτι των Beatles, το «You Know My Name (Look Up the Number)» που κυκλοφόρησε τελικά το 1970. Τον Νοέμβριο του 1968, ο Λένον και η Γιόκο Όνο ερμήνευσαν δύο τραγούδια για το σπέσιαλ τηλεοπτικό πρόγραμμα «The Rolling Stones’ Rock and Roll Circus» ως μέλη ενός μεμονωμένου supergroup με τον Ρίτσαρντς στο μπάσο, τον Έρικ Κλάπτον στην κιθάρα και τον ντράμερ του Jimi Hendrix Experience, Μιτς Μίτσελ.