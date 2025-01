Ρόμπερτ Ντε Νίρο επί δύο στο γκανγκστερικό «The Alto Knights»

via Associated Press

Αυτή τη φορά επιστρέφει στα παλιά λημέρια, και μάλιστα, με διπλό ρόλο , στη νέα ταινία του Μπάρι Λέβινσον « The Alto Knights », όπου υποδύεται τον Βίτο Τζενοβέζε και τον Φρανκ Κοστέλο , «δύο επιστήθιους φίλους που έγιναν ορκισμένοι εχθροί».

Το σενάριο του «Alto Knights» που υπογράφει ο συν-σεναριογράφος του «Goodfellas», Νίκολας Πιλέτζι (συγγραφέας του μυθιστορήματος «Wiseguy: Life in a Mafia Family», που έκανε ταινία ο Σκορσέζε), αφηγείται μία αληθινή ιστορία από τον κόσμο της ιταλο-αμερικανικής μαφίας, με πρωταγωνιστές δύο αρχιμαφιόζους οι οποίοι έδρασαν τη δεκαετία του 1950 στη Νέα Υόρκη.

Μάλιστα, ο Φρανκ Κοστέλο έχει απαθανατιστεί επανειλημμένα στο σινεμά και στην τηλεόραση, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Πολ Σορβίνο στη σειρά «Godfather of Harlem» (2019).

Συμπρωταγωνιστούν οι Ντέμπρα Μέσινγκ, Κόσμο Τζάρβις και Κάθριν Ναρντούτσι. Όσο για τον Ντε Νίρο, με τον οποίον ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπάρι Λέβινσον συνεργάζεται για πέμπτη φορά (μετά τις ταινίες «Wag the Dog», «Sleeper», «The Wizard of Lies» και «What Just Happened»), δήλωσε ότι είναι «Είναι εκπληκτικός ηθοποιός. Ήταν κυριολεκτικά σαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, σαν να δούλευα με δύο διαφορετικούς ηθοποιούς».