Νέες ταινίες: Queer, Αληθινός Πόνος, Μην Πετάξεις Τίποτα και Η Ληστεία του Αιώνα 2

Queer

Το πολύκροτο μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Μπάροουζ από τον Ιταλό σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο (Call me by your name, Challengers, Io Sono l’Amore), ο οποίος κατορθώνει να συλλάβει το πνεύμα του συγγραφέα και να υπογράψει ένα γοητευτικό κινηματογραφικό παράδοξο, με έξοχο πρωταγωνιστή του τον Ντάνιελ Κρεγκ.