Τι διαβάζουμε τώρα: 5+1 βιβλία για τον πρώτο μήνα της νέας χρονιάς

«Νυχτερινό στη Γαλλία» του Φάμπιο Στάσι (εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Δήμητρα Δότση)

«Η αγορασμένη νύφη» του Πίτερ Κονσταντάιν (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Νίνα Μπούρη)

Οι πρόσφατες µεταφράσεις του περιλαµβάνουν έργα του Ρουσσό, του Μακιαβέλλι, του Τολστόι, του Γκόγκολ και του Βολταίρου. Συνεπιµελήθηκε µε άλλους επιφανείς νεοελληνιστές τις ανθολογίες A Century of Greek Poetry: 1900-2000 (2004) και The Greek Poets: Homer to the Present (2010).