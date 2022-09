Σάρον Στόουν: «Μετά το εγκεφαλικό έβαλα για πάντα τέρμα στο μπότοξ»

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

View this post on Instagram

Στο βιβλίο της, The Beauty Of Living Twice, η Στόουν εξήγησε: «Μετά την επέμβαση ανακάλυψα ότι είχα μεγαλύτερο στήθος. Τότε ο γιατρός μου είπε πως θα ταίριαζε καλύτερα με το μέγεθος των γοφών μου. Ουσιαστικά είχε παραμορφώσει το σώμα μου χωρίς τη συγκατάθεσή μου».