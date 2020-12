SARS-CoV-2 και ο ιός Τραμπ

The Washington Post via Getty Images

The Washington Post via Getty Images Ουάσιγτον 8 Δεκεμβρίου 2020 - Ο πρόεδρος Τραμπ, ο μόνος που δεν φορά μάσκα, υπέγραψε την εκτελεστική εντολή σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί πολίτες θα είναι σε πρώτη προτεραιότητα να λάβουν αμερικανικά εμβόλια κατά του κορονοϊού και στη συνέχεια θα δοθεί βοήθεια σε χώρες του εξωτερικού.

Ο κορονoϊός και η πανδημία που προκάλεσε, μας βρήκε όλους τελείως απροετοίμαστους στην αντιμετώπισή του. Στο παρελθόν, που οι δυνατότητες της επιστήμης και της ιατρικής ήταν πολύ περιορισμένες, παρόμοιες καταστάσεις έβρισκαν την Εκκλησία, με προσευχές, λιτανείες και ευχέλαια, να κυριαρχεί στον αγώνα για την αντιμετώπισή τους. Σήμερα οι ρόλοι έχουν αναστραφεί. Την μάχη στην πρώτη γραμμή την ανέλαβε η επιστήμη και η ιατρική που έχουν κληθεί να αντικαταστήσουν το «νερό του Καματερού» που πουλούσε η Εκκλησία για χιλιετηρίδες, με αποτελεσματικές θεραπείες.

Η σημερινή, σχεδόν ακαριαία, μετάδοση των εξελίξεων, ακόμη και στο πιο απομακρυσμένο σημείο του πλανήτη, έδωσε τη δυνατότητα, στον καθένα μας, να ακούει τις γνώμες των ειδικών και μη στο θέμα του κορονoϊού.

Η βάση των νέων είναι τα επιστημονικά περιοδικά και μετά ακολουθούν στα ΜΜΕ οι διάφορες εκδοχές της ερμηνείας των ευρημάτων των επιστημονικών μελετών. Τα δύο αυτά, επιστημονικά περιοδικά και ΜΜΕ, είναι συγκοινωνούντα δοχεία που ικανοποιούν την ανάγκη για άμεση ενημέρωση σε ένα τόσο σπουδαίο θέμα και συγχρόνως κάνουν την δύσκολη διαδρομή, που χρειάζεται να κάνουμε πριν φτάσουμε σε επιστημονικό «ξέφωτο», δυσκολότερη. Μία διαδρομή με φαινομενικές φάσεις και αντιφάσεις και μετά με πιο ξεκάθαρα βήματα όσο η γνώση του αντικειμένου συνεχίζει να συσσωρεύεται.

Τα ΜΜΕ είναι τα πρώτα που «φιλτράρουν» τα νέα και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Και όπως είναι φυσικό, όσο πιο δογματικό είναι το πρωτοσέλιδο, τόσο πιο πιστευτό γίνεται αυτό που λέει σε μία γραμμή ο τίτλος. Τα πρωτοσέλιδα όμως καλύπτουν από τα πιο πιθανά μέχρι τα πιο σκοταδιστικά σενάρια και πρέπει εμείς να διαλέξουμε ποια από αυτά μπορεί να είναι σωστά και ποια ανώφελα έως καταστροφικά.

Στην περίπτωση του κορονoϊού ενός καθαρά επιστημονικού θέματος, δεν θα ήταν μεγάλο πρόβλημα να αποφύγουμε τις δογματικές θέσεις αν το όλο θέμα είχε μείνει μέσα στα επιστημονικά πλαίσια. Ακόμη και αντικρουόμενοι πηχυαίοι τίτλοι, σε γνωστή εφημερίδα, όπως «″Μας κοροϊδεύουν με τον κορωνοϊό;” (5 Μαϊου 2020) και ”Πάμε ολοταχώς για 10.000 νεκρούς” (4 Δεκεμβρίου 2020) από αντίστοιχες συνεντεύξεις του παγκοσμίως γνωστού επιστήμονα Γιάννη Ιωαννίδημπορούν να εξηγηθούν με οδηγό την επιστήμη και το προσεκτικό διάβασμα των άρθρων. Αυτή η βασικήδιαδικασία όμως δεν τηρήθηκε, σχεδόν από την αρχή της πανδημίας. Απεναντίας έγινε το αντίθετο. Και ο λόγος είναι ότι ο SARS-CoV-2 έγινε αρχικά πολιτικό θέμα και στη συνέχεια θύμα πειρατείας από σκοταδιστές. ΄Ετσι χάθηκε ο έλεγχος, βγήκε το τζίνι από το μπουκάλι και δεν το αφήνουν να ξαναμπεί.

Η κύρια αιτία γι αυτήν την εξέλιξη είναι ο Πρύτανης των FakeNews, της αγυρτείας και του σκοταδισμού. Ο σημαιοφόρος σε ό,τι καταστροφικό έχει σχέση με τον SARS-CoV-2 καθώς και με τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που αναπόφευκτα ακολουθούν. Σαν να μην ήταν αρκετά τα δεινά της πανδημίας, ήλθε και ο εν ψυχρώ ανηλεής βομβαρδισμός της επιστήμης και η παθιασμένη προσπάθεια απαξίωσής της που έκαναν την πανδημία, μπροστά στην πνευματική τύφλωση που προσπαθεί να επιβάλλει ο Τραμπ, να φαίνεται μία απλή ίωση.

Ο Τραμπ με τη στάση του, από την πρώτη ημέρα, στο θέμα της COVID-19 αρχικά είπε ότι η όλη ιστορία είναι ένα “hoax” των Δημοκρατικών για να μην επανεκλεγεί Πρόεδρος, στις εκλογές του Νοεμβρίου. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δηλώσεις, η απαρίθμηση των οποίων γεμίζει αρκετές σελίδες για όποιον τις παρακολουθεί. Βέβαια ουδείς ξεχνά την αμίμητη δήλωση του να ψεκάζουμε με χλωρίνη τους πνεύμονες για να σκοτώσουμε τον κορονoϊού. . To πιο εγκληματικό όμως από όλα είναι ότι έδειξε περιφρόνηση για την Επιστήμη και για την ανθρώπινη ζωή γενικότερα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία τους, περιοδικά παγκοσμίου φήμης όπως Nature, Science, NEJM, Lancet, Scientific American και Ιδρύματα-Κολώνες όπως τα US National Academy of Sciences και National Academy of Medicine πήραν θέση, χωρίς ενδοιασμούς, στο ότι «ο ιός Τραμπ» είναι φονικότερος από τον SARS-CoV-2. Επομένως πρέπει πρώτα να αδρανοποιήσουμε τον «ιό Τραμπ» για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και την COVID-19.

Κατά την διάρκεια της πανδημίας, επιστημονικές θέσεις δεν «μεταφράσθηκαν» σωστά γιατί ταυτοποιήθηκαν με αυτές του Τραμπ, του ακτινολόγου ScottAtlas που έγινε το μεγάφωνο του Λευκού Οίκου («Maskswork? NO») και βέβαια του «αμερικάνικου TASS» FOXNEWS που έγινε παγκοσμίως το πρακτορείο της παραπληροφόρησης. Επίσης θέσεις που εξελίχθηκαν με την πρόοδο της καινούργιας γνώσης που αποκτούσαμε, έπεσαν «θύματα» του πολιτικού/σκοταδιστικού κλίματος και όχι γιατί ήταν συνειδητές επιστημονικές αντιφάσεις. Συγχρόνως, ποτέ δεν τονίσθηκε ότι βασικοί πρωταγωνιστές, με θετική συμβολή στη δοκιμασία που περνάμε, είναι και αυτοί που με συνέπεια και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα, παίρνουν την θέση του «αντίβαρου» στην τάση που επικρατεί έτσι ώστε τελικά να κρατηθούμε κάπου στη μέση των πιθανών εξελίξεων και να αποφύγουμε τα αδιέξοδα.

Ο κορονoϊός ήλθε και θα περάσει. Αυτό όμως που θα αφήσει πίσω του σαν χρόνια επιπλοκή είναι η απαξίωση στην αλήθεια το κέντρο της οποίας είναι η επιστήμη. Στη σύγχρονη Βαβέλ πληροφόρησης για την COVID – 19, με κέντρο παραπληροφόρησης τον Λευκό Οίκο, οι ημερήσιες προκλήσεις αυξάνονται γεωμετρικά. Οι σκοταδιστές που ο παρανοϊκός Τραμπ τους έδωσε επίσημα υπόσταση, προτείνουν τα εμβόλια κατά του κορονoϊού να ονομασθούν εμβόλια Τραμπ! Η ιστορία όμως έχει γραφεί από τώρα με γράμματα τα οποία αντί να ξεθωριάζουν, γίνονται καθημερινά πιο έντονα: η πανδημία COVID – 19 έχει ονομασθεί πανδημία Τραμπ και όχι τα εμβόλια, εμβόλια Τραμπ.