Σχέσεις Οθωμανών με Δυτικές δυνάμεις εν μέσω των αγώνων των Ελλήνων

To μενταγιόν ( 1570 ) γράφει: Liver Turcx dan Paus / καλύτερα ( με ) τον Τούρκο, παρά τον Πάπα και στην άλλη πλευρά: en despit de la mes/ παρά την μάζα, και το αλίευσα από την wikipedia στο λήμμα: Liever Turks dan Paaps.

Η Γαλλική βοήθεια

Το ότι οι Γάλλοι και οι Βρετανοί ( βλ.: British-Ottoman Relations Commerce, Diplomacy, and Violence, Michael Talbot University of Greenwich ), είχαν διαχρονικά άριστες σχέσεις με τους Οθωμανούς είναι γνωστό ( φυσικά στα πλαίσια των γεωπολιτικών συμφερόντων τους, αφού ο ρομαντισμός και ο φιλελληνισμός που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε μεμονωμένα πρόσωπα, δεν ισχύει στις διακρατικές διπλωματικές σχέσεις ), αρχίζοντας to 1536 με τις διομολογήσεις/Kapitülasyon / capitulation του Γάλλου Βασιλιά François I / Φραγκίσκου του Α’ με τον Sultan Süleyman-ı Evvel / Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, τον Γάλλο Jacques-Balthazard le Brun που ναυπήγησε πολλά πλοία για τον Σελήμ τον τρίτο ( 1793 ) και φθάνοντας μέχρι τον Ναπολέοντα που τους έγραφε :

« Êtes-vous aveugles à vos propres intérêts ? Avez vous cessé de régner ? […] Si la Russie a une armée de 15 000 hommes à Corfu, pensez-vous que ce soit dirigé contre moi ? Des vaisseaux armés ont l’habitude de se hâter vers Constantinople. Votre dynastie est près de tomber dans l’oubli […] Ne faites confiance qu’à votre véritable amie, la France »

— Lettre de Napoléon à Sélim III ( βλ. Inari Karsh, Empires of the Sand : The Struggle for Mastery in the Middle East, 1789-1923, Harvard University Press, 2001 σελ. 11 ) *δηλ. : Είστε τυφλοί , δεν βλέπετε τα συμφέροντα σας ; - έχετε σταματήσει να Βασιλεύετε ; (...) Αν η Ρωσία έχει στρατό 15.000 ανδρών στην Κέρκυρα, νομίζετε ότι κατευθύνεται εναντίον μου; Τα ένοπλα πλοία έχουν τη συνήθεια να σπεύδουν στην Κωνσταντινούπολη. Η δυναστεία σας πρόκειται να πέσει στη λήθη ... Εμπιστευθείτε τον μόνο αληθινό σας φίλο, τη Γαλλία ” - Επιστολή από τον Ναπολέοντα στον Σουλτάνο Σελήμ τον τρίτο που είχε μάνα Γαλλίδα.

Την ίδια στιγμή ο Ναπολέων είχε αναθέσει στον εξ απορρήτων του Stefanopoli/ Στεφανόπουλο , να μιλήσει - βολιδοσκοπήσει τον Κολοκοτρώνη και τον Λαλαίο Αλή Φαρμάκη για να κάνουν χριστιανομουσουλμανική επανάσταση ζητώντας να τεθεί ο Μοριάς υπό Γαλλική επικυριαρχία ( βλ. Νικ. Βερνίκος : Το σχέδιο αυτονομίας της Πελοποννήσου υπό Γαλλική Επικυριαρχία, εκδ. αφων Τολίδη 1997 ).

Πάμπολλοι αξιωματικοί του Ναπολέοντα, μετά το Βατερλό έσπευσαν να καταταγούν στον Οθωμανικό και Αιγυπτιακό στρατό.

Μην ξεχνάμε, ο Ιμπραήμ όταν κατάκαιγε τον Μοριά και το Μεσολόγγι, είχε Γάλλους αξ/κους μαζί του, ο δε αρχιναύαρχος του Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο πάνω από τους τρεις μουσουλμάνους ( επιμελώς αποσιωπημένος ) ήταν ο Γάλλος Jean-Marie Letellier ( βλ. σχετικό άρθρο μου εδώ)